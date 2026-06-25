Ce șanse are cea de-a treia variantă de Guvern care se conturează, și anume un guvern monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu din nou în funcția de premier? Jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! de joi, cele mai recente mutări de strategie ale principalelor partide, un rol central revenindu-i PSD. Urmăriți integral emisiunea pe canalul de Youtube.

Ecuația politică cu cele mai mari șanse pare a avea un răspuns venind dinspre recenta poză a liderului PSD cu puciștii din PNL, la recepția organizată de ambasada SUA la București.

Puciștii din PNL vor da „o guvernare chinuită”

În opinia invitatului, soluția guvernării alături de puciștii din PNL este una incertă.

Doru Bușcu: Or să vină și puciștii. Numai că e clar că va fi o guvernare chinuită. Și e posibil că la un moment dat…

Ionuț Cristache: Uite viitorul guvern. Asta e practic viitoarea coaliție de guvernare care se prefigurează. S-a văzut ieri în curtea ambasadei SUA. Cu Eugen Tomac, cu Gorghiu, cu Bode, cu Stroe, cu Thuma. Deci toată aripa puciștilor care a fost executată de Bolojan, dar nu exclusă, atenție, s-a pozat ieri în spatele lui Sorin Grindeanu. Un mesaj mai clar ce mai vrem? Adică pe lângă cele 127 de voturi pe care PSD-ul le are, cu siguranță se va baza și pe voturi ale puciștilor. Și ale grupusculelor desprinse din SOS, POT și așa mai departe. Deci nu cred că vor sta la mâna neapărat a PNL și USR.

Două scheme puse la cale de PNL și USR legat de PSD

În replică, redactorul-șef Cațavencii a observat că alianța PNL-USR pregătește două variante legate de PSD.

Doru Bușcu: Sunt două scheme pe care cred eu că adversarii din polul de dreapta le au legate de PSD. Una este să fie desemnat Grindeanu și să nu treacă guvernul. Pentru că asta se poate regla simplu, la fața locului. A doua este să fie desemnat Grindeanu și să se înpotmolească în mari dificultăți executive, nu? Și atunci să cadă printr-o altă moțiune. Situație în care Grindeanu ar păți ceea ce a pățit Bolojan. Adică Bolojan cred că i-ar face lui Grindeanu… Și anume, l-ar expune pe Grindeanu unei rupturi în cadrul partidului care ar încerca să-l lapideze cu ceva mai mult succes decât la PNL. Pentru că să nu uităm, Bolojan era în funcție atunci și era ceva mai greu. Și își consolidase poziția. Deci nu văd cu ochi buni un guvern PSD monocolor.