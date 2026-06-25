Puciștii din PNL s-au pozat cu Grindeanu la recepția Ambasadei SUA. Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Lucian Bode, printre cei prezenți

Pe 24 iunie 2026, puciștii din PNL s-au fotografiat, la sediul Ambasadei SUA cu ocazia recepției de Ziua Independenței, alături de Sorin Grindeanu. Vă reamintim că în urmă cu o zi, liderul PSD a fost propus de partidul pe care îl conduce pentru poziția de premier al României. Apoi, câteva ore mai târziu, acesta a fost fotografiat în compania mai multor liberali, în imagini fiind prezenți și Eugen Tomac și Adrian Veștea, cei doi premieri propuși de Nicușor Dan.

Mai mulți lideri PNL au apărut într-o fotografie alături de Sorin Grindeanu, la recepția organizată de Ambasada SUA de Ziua Independenței. Imaginea a fost publicată de Lucian Bode chiar în ziua în care PSD l-a desemnat pe Grindeanu pentru funcția de premier. În fotografie se regăsesc și Adrian Veștea, Eugen Tomac, precum și mai mulți reprezentanți PSD.

Cine apare în fotografie, alături de Sorin Grindeanu

Hubert Thuma – președintele Consiliului Județean Ilfov;

Alina Gorghiu – președinta PNL Argeș;

Lucian Bode – fostul secretar general al PNL;

Ionuț Stroe – deputat PNL, fost ministru al Tineretului și Sportului;

Cristian Pistol – el fusese propus pentru portofoliul Transporturilor în varianta de guvern a lui Adrian Veștea;

Adrian Veștea – el fusese propus premier de Nicușor Dan , fiind a doua variantă;

, fiind a doua variantă; Eugen Tomac – el fusese propus premier de Nicușor Dan, fiind prima variantă;

Angel Tîlvăr – fost ministru al Apărării (PSD);

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei;

Vladimir Ionaș, propus pentru Ministerul Dezvoltării în echipa susținută de Eugen Tomac;

Sergiu Constantinescu – parlamentar PSD.

De asemenea, pe Facebook, Ionuț Stroe a transmis un mesaj referitor la recepția organizată de Ambasada SUA cu prilejul Zilei Independenței.

„O seară frumoasă în grădina Ambasadei SUA din București, alături de Ambasadorul Darryl Nirenberg, iar pentru mine este întotdeauna o plăcere să revin aici, într-un un loc care, an de an, aduce împreună oameni de calitate, pe care îi apreciez. Seara a fost cu atât mai caldă cu cât, după o perioadă agitată, nimic nu reașază lucrurile ca o reuniune cu prietenii vechi. Unii prieteni rămân constanți, chiar și când alții nu. Precum americanii: never give up on a good ally. Happy 250th, America!”, a scris Ionuț Stroe pe Facebook.

La rândul său, și Lucian Bode a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu ocazia împlinirii a 250 de ani de independență, punând accent pe relația româno-americană.

„250 de ani de independență. 250 de ani de democrație, curaj și leadership global. Relația româno-americană rămâne un pilon esențial al securității, stabilității și dezvoltării României. Consolidarea flancului estic al NATO, dezvoltarea infrastructurii strategice și creșterea conectivității regionale sunt priorități pentru viitor. Aniversarea celor 250 de ani, sub mesajul INSPIRE • IGNITE • INNOVATE, ne amintește că parteneriatele durabile se construiesc prin încredere, valori comune și viziune pe termen lung. La mulți ani, SUA! La mulți ani Parteneriatului strategic româno-american!”, a scris Lucian Bode pe Facebook.

Recepție organizată de Ambasada SUA din București

În data de 4 iulie 2026, America va sărbători 250 de ani de independență. Cu această ocazie, la București, în data de 24 iunie, a fost organizat un eveniment, în cadrul campaniei Freedom 250. Circa 4.000 de persoane au participat la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite din București. Cu acest prilej, Nicușor Dan a ținut un discurs și poate fi consultat AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto