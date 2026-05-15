Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri

Cristian Lisandru
De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în anul 2025, Lituania, Letonia și Estonia au fost prinse între două focuri. Pe de o parte, amenințarea militară imediată și pe termen lung din partea Rusiei. Pe de altă parte, comportamentul din ce în ce mai imprevizibil al principalului lor partener de securitate, Statele Unite.

Donald Trump a evocat posibilitatea ca Statele Unite să părăsească NATO, în aprilie 2026. Celor trei state baltice li s-a reamintit că timpul pe care îl au la dispoziție pentru a-și consolida apărarea – cât timp se află încă sub protecția militară a Washingtonului – ar putea fi finit.

„Liderii Lituaniei, Letoniei și Estoniei știu că este mai bine să nu-l confrunte pe Trump”, notează Sergejs Potapkins într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

  • În schimb, și-au exprimat acordul că Europa ar trebui să facă mai mult pentru a-și asigura propria securitate.
  • Țările NATO ar trebui să majoreze cheltuielile pentru apărare peste 2% din PIB.
  • Presiunea din partea Washingtonului nu este prezentată ca un risc, ci ca un îndemn la acțiune.

„Canalele de comunicare cu Washingtonul rămân deschise”

Această tactică de a nu contesta Statele Unite nu este motivată de naivitate sau de o încercare de a câștiga favoruri. Este o încercare de a câștiga timp.

Statele baltice, care au 1.500 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia și Belarus, nu au legături strânse cu actuala administrație americană.

În ultimul an, contactul s-a desfășurat în mare parte în marja summiturilor internaționale sau în cadrul întâlnirilor dintre oficialii americani și omologii lor din toate cele trei țări. Nu au existat summituri bilaterale sau vizite oficiale.

Pentru regiune, acest lucru este atât bun, cât și rău.

  • Rău, deoarece statele baltice nu prezintă, evident, un interes prea mare pentru Trump și echipa sa.
  • Bine, deoarece canalele de comunicare cu Washingtonul rămân deschise.

Este mai bine pentru Lituania, Letonia și Estonia să evite să atragă o atenție inutilă, astfel încât cooperarea să continue atât timp cât permite inerția”, continuă Sergejs Potapkins.

O provocare directă pentru Washington”

Un motiv pentru prudența statelor baltice în ceea ce privește situația lui Trump este legat de necesitatea de a menține o prezență militară americană.

  • Estonia a transmis că găzduiește aproximativ 600 de militari americani.
  • Letonia are un contingent american rotativ continuu.
  • Lituania are batalioane grele americane rotative și o unitate suplimentară de artilerie.

Numerele, însă, nu sunt atât de importante.

Atâta timp cât personalul militar american este prezent fizic în țările baltice, acesta ar putea fi ucis sau rănit în primele zile ale unui atac rusesc convențional.

Ar crește costul escaladării pentru Kremlin și ar însemna că un război nu ar fi doar o problemă europeană, ci o provocare directă pentru Washington”, avertizează Sergejs Potapkins.

Retorica NATO a început să se schimbe”

Dacă Statele Unite își retrag trupele înainte ca Europa să reușească să-și acopere lacunele în apărare, atunci efectul de descurajare va slăbi inevitabil.

Washingtonul ar fi mult mai puțin implicat în faza inițială a oricărui conflict.  Trump ar putea spune – așa cum îi place – că un război în Europa este o problemă europeană.

Prin urmare, statele baltice încearcă în prezent să se asigure că un contingent militar american rămâne pe loc cât mai mult timp posibil.

O altă prioritate pentru statele baltice este abordarea dinamicii primelor zile ale unui potențial război.

  • Timp de mulți ani, gândirea strategică a NATO a presupus că forțele din prima linie vor absorbi lovitura inițială.
  • Ulterior, forțele principale ale alianței vor sosi pentru a elibera teritoriile pierdute.
  • Cu toate acestea, pentru statele baltice, acest lucru a fost întotdeauna inacceptabil. Pentru ele, nu este o dezbatere abstractă dacă aliații lor vor lupta sau nu pentru Narva, Daugavpils sau Marijampolė.
  • În plus, presupunerea NATO că teritoriile vor fi pierdute este văzută ca un stimulent pentru Moscova.

Astfel de îngrijorări s-au adâncit după invadarea Ucrainei din 2022. Rusia a ocupat un teritoriu de dimensiuni similare cu cele ale unui întreg stat baltic în doar câteva zile.

Iar comportamentul armatei ruse în zonele ocupate ale Ucrainei a arătat ce preț mare ar plăti localnicii. Drept urmare, retorica NATO a început să se schimbe”, explică Sergejs Potapkins.

„Linia de Apărare Baltică”

După summitul de la Madrid din iunie 2022, NATO a anunțat că este important să apere fiecare centimetru al teritoriului membru. La summitul de la Vilnius din 2023, a dezvăluit noi planuri regionale și s-a angajat să consolideze apărarea din prima linie.

În 2024, a transis că misiunea sa este acum de a se asigura că orice potențial inamic nu are nicio oportunitate de agresiune. 

Statele baltice și-au îndeplinit aceste angajamente pe teren prin înlocuirea unei prezențe militare simbolice cu o forță capabilă (unități militare mari, echipamente desfășurate, logistică dezvoltată, fortificații și sisteme concentrate de apărare aeriană).

Invadarea Ucrainei a oferit țărilor de pe flancul estic al NATO o înțelegere mult mai bună a priorităților lor. Principala problemă pentru ele nu este o discuție teoretică despre cum să crească cheltuielile militare.

Esențial devine ceea ce este necesar pe teren.

  • infrastructură de contra-mobilitate la frontieră
  • apărare aeriană stratificată
  • sisteme anti-drone
  • senzori
  • depozite de muniții
  • infrastructură pentru a primi unități militare aliate.

Acest lucru a dat naștere Liniei de Apărare Baltică, noilor planuri de dezvoltare a forțelor armate în toate cele trei țări și concentrării pe contracararea amenințării reprezentate de drone”, mai scrie Sergejs Potapkins.

Ce se întâmplă dacă dispare protecția SUA

Problema este că nu a existat suficient timp pentru a implementa toate aceste noi planuri și angajamente.

Acestea necesită nu doar unități antrenate, muniție, echipament și finanțare. Necesită gnul de capacitate de producție pe care Europa nu a reușit să o atingă în cei patru ani de lupte din Ucraina.

Cu alte cuvinte, acesta este un proces care va dura ani, nu luni. Dacă protecția SUA dispare, principalele țări europene își vor muta atenția de la aceste probleme.

În schimb, este probabil să încerce să acopere lacunele din propriile capacități de apărare și să se reînarmeze.

Pentru țările baltice, acesta ar fi un moment foarte periculos. Vechile sisteme de apărare vor fi dispărute, iar altele noi nu vor fi încă construite.

  • Estonia, Lituania și Letonia nu au văzut niciodată puterea militară europeană ca pe o perspectivă deosebit de atractivă.
  • Erau sceptice cu privire la ideea unei armate europene cu mult înainte de Trump.

În anii 2010, diplomații letoni susțineau că consolidarea capacităților militare ale UE era binevenită doar dacă aceasta consolida NATO – nu îl înlocuia”, amintește Sergejs Potapkins, cercetător la Institutul de Afaceri Internaționale din Letonia.

„O ruptură bruscă cu Washingtonul ar fi cel mai rău rezultat posibil”

Statele baltice solicită Europei să cheltuiască mai mult pentru apărare. Dar nu sugerează că acest lucru ar putea fi un substitut pentru capacitățile americane.

Dimpotrivă, ele consideră că o ruptură bruscă cu Washingtonul, înainte ca reînarmarea Europei să fie completă, ar fi cel mai rău rezultat posibil. 

De aceea, statele baltice nu sunt dispuse să se certe cu Trump. Se grăbesc să laude Europa:

  • Pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare.
  • Pentru construirea de fortificații.
  • Pentru accelerarea achizițiilor.
  • Pentru menținerea prezenței militare americane.

Nu trebuie să demonstreze că Europa se poate descurca fără Statele Unite. Încearcă să câștige timp. Dacă Trump ajunge să-și piardă răbdarea cu NATO, o plecare a SUA nu ar trebui să ducă la o catastrofă pentru regiunea baltică”, încheie Sergejs Potapkins.

