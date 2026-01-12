Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției

A fost depus primul denunţ penal împotriva „acaparării justiţiei” la Parchetul General de către avocatul Adrian Cuculis. În documentul înaintat Parchetului, casa de avocatură solicită „clarificarea acestei chestiuni” în urma a două demersuri jurnalistice apărute în spaţiul public. În plus, avocatul remarcă faptul că ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este acuzat că şi-ar fi plagiat lucrarea de doctorat exact în momentul în care a avertizat că şefii marilor parchete ar trebui să nu fie numiţi politic, ci doar pe criterii profesionale.

Motivaţia casei de avocatură cu privire la cele două evenimente este aceea că, „la o simplă privire a celor două fenomene ce au curs în lanţ şi aici ne referim la devoalările din spaţiul public din cadrul documentarului Recorder dar şi a apariţiei unui presupus plagiat atribuit chiar ministrului Justiţiei care are prerogativa declanşării procedurii de numire a sefilor marilor parchete, ne punem intrebarea legitimă dacă în urma unei cercetari penale amănunţite pe care Parchetul General trebuie să o pornească, sintagma “ACAPARAREA JUSTIŢIEI” se susţine sau nu, fiindcă aşa cum vom arăta mai jos, sigur, “Acapararea Justiţiei” nu reprezintă o infracţiune, ci o multitudine de infracţiuni. Pentru societatea românească şi pentru echilibrul social pe care îl are ca drept scop înfăptuirea justiţiei, clarificarea acestei chestiuni, este esenţială”, consideră iniţiatorul demersului juridic.

Cuculis arată legătura de cauzalitate dintre anunţul ministrului Justiției şi dezvăluirile Emiliei Șercan

Potrivit documentului, casa de avocatură denunţă şi cel de-al doilea demers jurnalistic, „apărut în dată de 12.01.2026 în cadrul siteului Pressone.ro , prin care este prezentată parțial teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, la o distanță de doar 3 zile de la momentul de la care același ministru declanșează procedura de numire a unora dintre cei mai importanți oameni din sistemul judiciar, naște întrebarea și aici dacă nu cumva sintagma “Acapararea justiției” se poate aplică și în această situație”.

„Mai jos redăm anunțul M.J al cărui reprezentat este chiar ministrul Radu Marinescu, “Devoalat” la 3 zile distanță de la declanșarea procedurii de mai jos: “Anunț privind declanșarea procedurii de selecție a procurorilor în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)”, se arată în document.

Casa de avocatură solicită Parchetului General să constate „dacă au fost comise fapte de natură să între în sfera de competență a D.N.A, să deceleze și să dea un răspuns ferm dacă «Justiția a fost acaparată» și cum? Sau dacă un astfel de raționament nu își are fundamentul în absolut nimic”.

Avocatul Adrian Cuculis: „Eu sunt sătul să vorbim despre acapararea justiției și să nu facă nimeni nimic”

Demersul iniţiat de casa de avocatură este unul prin care sunt sesizate organele de anchetă cu privire la anumite acuzaţii care se aduc unor instituţii sau reprezentanţi ai statului, pe care doar nişte instanţe superioare le-ar putea absolvi de spectrul funcţionării în afara cadrului legal, aşa cum este specificat în articolele de presă.

„Vorbește despre niște infracțiuni, dar nimeni nu face nimic. Stai un pic așa! Hai să vedem cei din materialul respectiv! S-au proiectat niște informații eronate, pentru că și asta este o infracțiune în sinea ei sau într-adevăr, ele există. Dacă informațiile au fost greșite și aruncate în spațiul public într-un mod evident tendenţios, care ar fi fost de natură să ducă la niște schimbări în structura, eu știu, șefiei Curţii de Apel sau a instanțelor sau mutării unor persoane care erau incomode, e o problemă. Dacă într-adevăr lucrurile erau reale, atunci cineva să răspundă, să fie tras la răspundere din punct de vedere penal. Deci eu nu am spus că Recorder a greșit sau n-a greșit. Eu spun doar că sunt niște informații foarte puternice care nasc o suspiciune puternică că s-au săvârșit niște infracțiuni și atunci să aflăm! Eu cel puțin la nivel personal și cred că și la nivel general, dar cel puțin la nivel personal, eu sunt sătul să vorbim despre acapararea justiției și să nu facă nimeni nimic, adică să ne spună negru pe alb într-un document de autoritate publică, dacă lucrurile stau așa sau și bineînțeles, toate persoanele mai sus expuse să fie întrebate ce au vrut să spună cu ceea ce au prezentat”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, pentru Gândul.

Avocatul Cuculis a spus că a iniţiat acest demers doar din „solidaritate profesională” şi chiar are de gând să-l invite pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, într-un podcast ca să vorbească despre acest subiect.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD anunță că îl susține „fără rezerve” pe ministrul Justiției iar atacurile la adresa lui sunt „josnice”: „S-a întâmplat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele nu vor fi de natură politică”. Ce spune PSD de jurnalista Emilia Șercan

Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”