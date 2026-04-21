Crin Antonescu, necruțător cu USR: Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!  

Prezent în emisiunea moderată de Ionuț Cristache, Crin Antonescu a fost radical la adresa celor de la USR. Fostul prezidențiabil i-a spulberat, ba chiar i-a numit tupeiști pentru că au folosit adresări precum „securiști”, asupra unor persoane care fac parte din Partidul Social Democrat și „care le-ar fi putut fi părinți”.

„Ce tupeu să ai ca USR-ist să vorbești despre securiști!? Sunt părinții voștri!”

„Ai dat o metaforă tare, ai intrat ai aprins lumina, erau șobolani. Eu sunt de acord că era cămara plină de șobolani, absolut, nu cred că sunt numai de la PSD, sunt de la USR, dar vedeți, asta este ce s-a întâmplat mereu și pentru niște oameni din România care din păcate au tot câștigat, merge.

Ce tupeu să ai tu USR-ist, să vorbești de securiști, care securiști? Cei de ieri, comuniști? Păi sunt părinții voștri, nu ai lui Dominic Fritz că mă gândesc că în Germania nu erau, sunt părinții voștri, fizic, la propriu. Securiștii de azi, păi sunt cei care v-au creat și v-au promovat”, a punctat Crin Antonescu.

USR a folosit în repetate rânduri acuzații sau etichete de tip „securiști” la adresa unor membri sau structuri din Partidul Social Democrat. Formulările lor s-au regăsit adesea în intervenții publice sau în declarațiile politice, mai ales în perioadele de tensiuni politice.

Urmăriți emisiunea integral:

