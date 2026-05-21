Presiunea exercitată de ONG-urile din tabăra #rezist în urma proiectului legislativ privind transparentizarea finanțărilor a atins cote maxime. Deși clamează transparența când vine vorba de entitățile statului și de alți actori publici, aceasta nu li se pare necesară în cazul lor. Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de joi, jurnalistul Doru Bușcu, au comentat mizele acestui fenomen.

Ionuț Cristache: Declic, Funky Citizens, care ani de zile nu au făcut nimic altceva decât propagandă useristă. Dintr-odată, când principiul pe care ei l-au clamat ani de zile, al transparenței, se vrea a fi aplicat și lor, nu mai e bun principiul ăla.

Doru Bușcu: Eu țin cu ONG-urile. ONG-urile depun activități în sprijinul societății civile.

Cristache: Dacă sunt civile, Doru.

Bușcu: Sprijin în zona libertății, a drepturilor, a informării. Însă, în multe situații, ONG-urile au devenit instrumente de presiune, de atac, scule subsersive. Și au făcut asta pentru că au putut să primească bani din surse netransparente. Ne amintim efervescența lor în tinpul marilor manifestații contra Ciumei roșii. Dintr-odată pare că a dat o ploaie acidă și s-au topit toate, au dispărut. De ce? Au dispărut finanțările. Corupția continuă în societate, abuzurile. De ce nu-și continuă activitățile?

Efectul de bumerang al blocării marilor proiecte de investiții

În context, redactorul-șef Cațavencii a amintit mega-protestele contra Roșia Montană sau Chevron, instrumentate ca fenimen social de aceste ONG-uri foarte vocale. Timpul a arătat că acele proiecte mult blamate nu erau atât de nocive, iar gradul de poluare a fost exagerat de activiști. Mulți dintre protestatarii – cu bune intenții de altfel – de atunci, se confruntă cu efectele dure ale blocării unor investiții strategice (ultimele pe liste fiind hidrocentralele): nesiguranța zilei de mâine și chiar șomajul.

