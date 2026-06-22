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Cristoiu, apel pentru îndepărtarea de urgență a lui Bolojan și a useriștilor din Guvern. Care e pericolul

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Congresul PNL de duminică, poziția PNL și AUR și votarea de luni seară a guvernului Veștea în Parlament sunt tot atâtea jocuri politice complicate, care s-au suprapus. Surprinde ritmul accelerat cu care s-au luat multe decizii cheie în aceste zile. Publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, această grabă prin interesul ca Ilie Bolojan să nu fie îndepărtat din Guvern, deși este demis. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cunoscutul gazetar a făcut un apel public pentru ca guvernul demis Bolojan să fie îndepărtat de la guvernare alături de USR. În caz contrar, ar continua consecințele negative pentru România. De altfel, crede publicistul, congresul de duminică a oficializat acordul dintre PNL și USR. Aceste partide au crescut în sondaje, a dezvăluit sociologul Mirel Palada în studioul Gândul. 

Ionuț Cristache: Ce-i, domne, cu graba asta? Ieri ședință după Congresul extraordinar, la PSD pe repede înainte, s-a votat, s-a dat și lista de miniștri.

Ion Cristoiu: Ca să cadă o dată, domul Cristache. Era nevoie să cadă. Că dacă dădea înapoi, dacă se lungeau, nu mai era timp. Pe 30 se termină.

Ionuț Cristache: Sesiunea?

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Ion Cristoiu: Păi nu mai e timp. Dacă mâine se adună, mâine se merge pe formula PNL.

Ionuț Cristache: Lăsați că se face sesiune extraordinară, nu se termină, nu-i chiar așa.

Ion Cristoiu: Dacă vreți să-mi ascultați instinctul, că nu sunt nebun. Nu vă întrebați și dvs., bă da ce l-a apucat pe Cristoiu? Că n-am nicio treabă. Păi intuiesc, trebuie să-i scoatem pe ăia de la mufare, măcar o zi. Dă-l încolo de guvern, îl votăm acum?

Ionuț Cristache: Deci dvs. spuneți că niciun cost nu e prea mare pentru scoaterea de gât a lui Bolojan din guvern. Păi atunci să trimită domne jandarmii.

Ion Cristoiu: Dar n-are cum să-i scoată atâta timp cât ăsta (n.r. – George Simion) vine și se umflă în pene

Invitatul a mai observat că, personal, nu a mai văzut „din 90 încoace o mai mare mașinărie ca în spatele lui Bolojan

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