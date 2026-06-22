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Cristoiu, scos din sărite de declarațiile lui George Simion: M-am despărțit de AUR și de Călin Georgescu

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Anunțul AUR că nu va vota guvernul Veștea a pus pe jar prima scenă politică. Acest guvern, al doilea desemnat de Nicușor Dan, va cădea ca efect direct al deciziei AUR, a declarat jurnalistul Ion Cristoiu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni. Cunoscutul gazetar consideră că liderii partidului suveranist suferă de pe urma vanității. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cristoiu a declarat în emisiune că, personal, s-a despărțit și de George Simion, și de Călin Georgescu, pe care l-a criticat și după apelul de duminică împotriva votării guvernului Veștea. Jurnalistul a explicat că o cădere a Executivului Veștea va fi efectul direct al strategiei anunțate de AUR.

Ion Cristoiu: Pică guvernul Vestea. Și mâine ce guvern avem? Tot Bolojan. Păi ăsta-i scenariul. Că ei sunt umflați cu pompă.

Ionuț Cristache: Acum, puneți-vă și în locul lor. Nu sunt într-o dilemă față cu electoratul lor? Cum să le explice ăstora că votează guvernul transfugilor peneliști? 

„Scopul acestei mașinării este Bolojan președinte„

Cristoiu: Domnule Cristache, deja mă enervez. Deci, ascultați… Acest guvern cade. Contribuția fundamentală la căderea lui e din partea AUR, care cunosc deja scenariul. El l-a scos pe Klaus Iohannis și l-a pus președinte interimar pe unul Bolojan. Tot așa, umflându-se în pene. Simion l-a scos, plecând în străinătate și fiind ales răul cel mai mare, Nicușor Dan. Vă spun încă o dată cu toată seriozitatea. Deci acest guvern cade. Mâine dimineață vom avea Nicușor Dan, nici nu va avea nevoie de consultări, cred că ăsta e și scenariul. Vine un guvern PNL-USR-UDMR și se va face o concesie cu care va fi de acord PSD-ul. Și anume să nu fie Bolojan premier, ci să fie Mircea Abrudean. Probabil că Bolojan vrea să ajungă neapărat președintele Senatului. Ce mă face să rămân uluit este cum îi manipulează. Uitați-vă la omul ăla de aseară! Nu înțelegeți că li s-a spus, sunt influențabili, că n-au minte. Li s-a spus așa. Acum îl suspendăm pe Nicușor Dan și luăm țara înapoi. Nu o vor lua. Vor fi folosiți în continuare, inclusiv Călin Georgescu, pentru ca să se realizeze scopul de veacuri al acestei mașinării. Și anume domnul Ilie Bolojan președinte.

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