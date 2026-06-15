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Cristoiu dezvăluie jocul dublu al lui Nicușor Dan: E în stare de orice/Ne-a tras pe sfoară

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Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de luni, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu, au dedicat un amplu dialog celui mai fierbinte subiect al zilei. Manevra președintelui Nicușor Dan de a renunța la propunerea Eugen Tomac în favoarea liberalului Veștea arată că avem de-a face cu un politruc în cel mai pur sens al cuvântului, apreciază Cristoiu. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cristache: După acest gest, Nicușor Dan s-a devalorizat complet

Ionuț Cristache: Ăsta a fost elementul lui de diferențiere, dacă vreți, în toate campaniile lui electorale. Eu sunt altfel decât toți ceilalți. Și când a obținut toată puterea, a dovedit că e fix ca toți ceilalți, domnule Cristoiu. De-asta vă spuneam de la început, că eu aș muta totul pe Nicușor Dan. Pentru că în planul imaginii, în planul consistenței politice, după acest gest, Nicușor Dan s-a devalorizat complet. El este strict un pesedist, un PDL-st, un penelist, un ce vreți dumneavoastră, de rând de azi înainte. N-a mai rămas nimic din aura oengistului Nicușor. E un politruc oarecare care merită să fie suspendat oricând.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Adrian Veștea (dreapta) / Foto – Mediafax

Ion Cristoiu: Hai să spunem povestea, întâlnirea cu Veștea. Problema este că el știa – ei recunosc – de miercuri, că va fi Veștea. Nu se poate ca el, după ce se întâlnește cu Veștea, iese la televizor și spune, va fi Tomac. Nu înțelegeți că ne trage pe sfoară?

„S-a prins toată lumea”

Ionuț Cristache: Ba da. Eu vă spun, de 16 ani când ne trage pe sfoară, de 10 ani din campania din 2016, cu fața aia lui derutată, cu stilul lui de a nu răspunde la nici o întrebare. Totul a fost o tragere pe sfoară, până în punctul ăsta în care s-a prins toată lumea. Doar că, ce să vezi, a ajuns la Cotroceni, în fruntea piramidei de putere. Da, deci asta și… Întrebarea e, ce facem noi pe mai departe? Bun, noi, noi nimic. Noi stăm și constatăm. Întrebarea e, ce face politicul pe mai departe? Ce face PNL astăzi? Ce face PSD? 

Ion Cristoiu: Asta ne arată că e în stare de orice. Deci, niciun președinte nu a fost atât de găinar ca acum. Încă o dată, urmăresc. Și Băsescu…

Ionuț Cristache: Băsescu a avut nuanțe, domnule. A operat prin alții. L-a luat pe generalul Gabriel Oprea, i-a făcut ăluia o cârciumioară. Joacă-te pe aici, de-a generalul. Uite popota, uite membrii PSD, uite și de la alte partide. Fă-ți acolo o gașcă. Hai să facem. Adică a păstrat aparențele, domnul Cristoiu. De fapt, știți ce? Aparențele sunt fundamentul democrației. Când democrația operează cu ipocrizia, ca și autocrații la bulău, îi arestăm, închidem. Nicuşor Dan a abdicat de la valurile democrației când a făcut asta.

Ion Cristoiu: Corect, corect, corect. 

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