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Cristoiu: Mi-a spus cineva că Tomac e iepure/Scenariul Veștea a fost pus la cale înainte de ședința istorică din 5 mai

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Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a declarat că scenariul pe care îl anticipa încă de săptămâna trecută, și anume că Eugen Tomac a avut rolul de iepure în lovitura dată de Nicușor Dan, s-a confirmat. 

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Jurnalistul și analistul Ion Cristoiu a amintit, în studioul Gândul, că știa de acest scenariu încă din momentul desemnării lui Eugen Tomac ca premier de către președintele Dan. Însă, sursele sale îl indicau pe vechiul liberal Cătălin Predoiu ca plan B dacă guvernul Tomac nu va fi votat în Parlament, nu pe prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea

„N-am luat în serios”

Mi-a spus cineva chiar de la ei, dar n-am luat în serios…Când se vehicula numele lui Tomac, că este, de fapt, iepure și că altcineva…Mă rog, atunci mi s-a spus că-i Cătălin Predoiu.Era vorba de veștea că, de fapt, avem de-a face cu o punere la calechiar înainte de ședința din 5 mai anul acesta. Deci nu cred, după părerea mea, că e un scenariu întâmplat, a declarat Ion Cristoiu. 

Lovitura de grație a lui Nicușor Dan a fost plănuită din 5 mai

În același context, analistul politic și-a exprimat convingerea că lovitura surprinzătoare cu propunerea lui Adrian Veștea ca premier desemnat a fost ticluită chiar înainte de ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL din data de 5 mai.

Nu mai spun că duminică, când și-a dat seama domnul Tomac peste noapte că nu are (n.r. – suficiente voturi de la partide pentru a-și trece guvernul), și nici miercuri, după toate datele pe care le-am luat ca semne de întrebare, ca lucruri în neregulă, scenariul Veștea a fost pus la cale chiar înainte de ședința istorică a biroului din 5 mai.

Potrivit surselor din partid, Veștea reprezintă gruparea de oponenți ai lui Ilie Bolojan formată din Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu.

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