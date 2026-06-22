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Cristoiu, necruțător cu Călin Georgescu după apelul suveranistului împotriva guvernului Veștea: A înnebunit?

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Apelul făcut de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu la adresa parlamentarilor de a nu vota guvernul Veștea a generat diverse reacții. Din perspectiva publicistului și scriitorului Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache și Marius Tucă, suveranistul a făcut o mare eroare. Urmăriți integral ediția specială de duminică a emisiunii.

Călin Georgescu a transmis duminică un mesaj pentru parlamentari, avertizându-i cu privire la consecințele votului pentru noul Executiv Veștea. Fostul prezidențiabil a subliniat că validarea echipei guvernamentale în actualul context politic actual echivalează cu cedarea valorilor în fața unui sistem pe care, personal, îl consideră ilegitim.

Ion Cristoiu: Am rămas cu gura căscată. A, am văzut cu Dumnezeu… Nu puteți să spuneți că nu l-am sprijinit pe Călin Georgescu, și împreună cu Tucă. Dar să-mi vii de la Dumnezeu, de la rădăcini și să ajungi la Veștea, mie mi se pare… Marius Tucă, dă-i un telefon, poate nu era el. A înnebunit? Nu e vorba, ce treabă are? Ați văzut poziția mea? Dar nu mă interesează.

Tucă: E un mesaj la adresa AUR

Marius Tucă: Vă spun eu de ce. Vă traduc amândurora că nu înțelegeți nimic din nimic. E un mesaj la adresa ălora din AUR, că nu face apel la parlamentarii din… Adică băi, nu trădați asta pentru că trădați România.

Tot duminică, o zi cu mari tensiuni pe prima scenă politică, suveranistul a afirmat că suspendarea președintelui „ilegitim” nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om.

„Suspendarea președintelui legitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv partidul AUR și George Simion. Eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă, care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român”, a mai declarat Călin Georgescu.

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