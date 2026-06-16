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Cristoiu, necruțător despre blatul PSD-Nicușor Dan: Pe Grindeanu îl arestează direct din pat

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Președintele a fost complicele PSD în ultima acțiune de forță a liderului de la Cotroceni, consideră jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache. Din perspectiva sa, în mod normal, social-democrații ar fi trebuit să-i ceară explicații lui Nicușor Dan despre o manevră care contravine Constituției, prin numirea lui Adrian Veștea ca premier desemnatUrmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii marca Gândul de ce social-democrații nu au protestat față de blietzkriegul lui Nicușor Dan și amestecul în interiorul PNL, Ion Cristoiu a observat că este vorba de o operațiune cu complicitatea PSD. Însă formațiunea lui Sorin Grindeanu nu a știut să joace abil, mai crede cunoscutul gazetar.

Cristoiu: Pesediștii sunt nătângi

Ion Cristoiu: Ce a făcut Nicușor Dan a făcut în complicitate cu PSD-ul. Normal era ca PSD să protesteze în urma amestecului în treburile unui partid de către președinte.

Ionuț Cristache: Stați puțin, pot eu să învinovățesc PSD pentru că își urmărește scopul?

Ion Cristoiu: Nu, pot fi acuzați că sunt nătângi, că sunt neghiobi. Le vine rândul, domnul Cristache. Stați să ne lămurim. Dacă a făcut asta PNL-ul, care are prin Bolojan sprijinul influencerilor, păi lui Grindeanu? Îl arestează direct din pat.

Președintele, fără scrupule inclusiv cu partidul pe care l-a fondat

Ionuț Cristache: Și eu sunt de aceeași părere. Adică în logica istoriei comune ai fi zis că Nicușor Dan, pentru că la Capitală au guvernat împreună local, pentru că la sectoare, pentru că ideologie, pentru că acțiuni civice comune, ai fi zis că va trata PNL cu mai multă grijă. Păi dacă pe PNL l-a tratat așa, când se va pune problema PSD – ciuma roșie, FSN, mineriade, toate fantasmele lui Nicu –, îi va tranșa în piața publică.

Ion Cristoiu: Genial, așa este. Păi dacă cu PNL-ul, cu USR-ul care-i de-al lor, darămite cu PSD-ul.

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