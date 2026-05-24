Istoricul Marius Oprea a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. El inserează în dialog un fapt petrecut în anul 1968.

La momentul respectiv, a fost încheiat un acord secret între Iulian Vlad, șeful direcției de învățământ din cadrul Securității și Mircea Malița, savantul care conducea ministerul Învățământului.

„În 1968 s-a încheiat un acord secret între Iulian Vlad, șeful direcției de învățământ din cadrul Securității și Mircea Malița, savantul care conducea ministerul Învățământului, prin care școala de securitate de la Băneasa a devenit filială a Facultății de Drept, astfel încât în 1990 s-a făcut o coadă la rectorat formată din foștii ofițeri de Securitate, care veneau cu zecile, își depuneau dosarul, au dat un examen de Drept Administrativ, pe care nu-l făceau la Băneasa și au devenit absolvenți de Drept. S-au albit în șir indian”, spune istoricul Marius Oprea.

„Cei care au absolvit Băneasa au putut să intre nestingheriți în magistratură”

Istoricul relatează că ofițerii din cadrul Cercetării Penale, care fuseseră înlăturați de Măgureanu, au primit legitimații de procurori militari.

„Toți ofițerii de la Cercetări Penale înlăturați oficial de Măgureanu din interiorul viitorului SRI au primit de la procurorul general adjunct Gheorghe Deaconescu legitimații de procurori militari. Au intrat direct în magistratură. Vă întrebați de ce nu s-au făcut Dosarele Revoluției? De asta! Doar nu erau să se condamne pe sine.

Cei care au absolvit Băneasa au putut să intre nestingheriți în magistratură și în funcții înalte pentru că vechimea din Securitate s-a socotit vechimea din magistratură”, a mai dezvălui istoricul Marius Oprea.

