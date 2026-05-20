Istoricul Marius Oprea a identificat marea greșeală făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu: A tratat Guvernul ca pe un ONG

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, istoricul Marius Oprea a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – ancheta declanșată de DNA după dezvăluirile Gândul în cazul unui presupus trafic de influență al vicepremierului Oana Gheorghiu. 

Procurorii DNA au deschis un dosar penal in rem și încep audierile în cazul Oana Gheorghiu – fostul șef al ADR, Dragoș Vlad, după ce acesta a depus ieri o plângere penală și alte probe împotriva vicepremierului şi ministrului Economiei, Irineu Darău, potrivit Mediafax.

Schwarz Group își va proteja reputația

Potrivit cunoscutului istoric, indiferent de ancheta și verdictul DNA, gigantul german Schwarz Group (compania mamă a Kaufland și Lidl) va prefera să se retragă din orice eventual contract pe care îl facilita vicepremierul pentru sub-compania Schwarz Digits. Motivul este evitarea asocierii cu un scandal care indubitabil le-ar afecta reputația.

Pe măsură ce acest scandal, fără îndoială ne aflăm la începutul lui, el va escalada… Cred că grupul Schwarz se va retrage din acest demers de oferire a serviciilor sale. Pentru că în general aceste mari firme vor să ocolească orice scandal care le-ar afecta imaginea. România este o piesă mititică în câmpul lor de afaceri. Nu își pot risca reputația cu un scandal privindu-le onestitatea.

Guvernul, un fel de ONG

Marius Oprea a mai observat că abordarea vicepremierului arată că a făcut o mare eroare, confundând Guvernul cu ONG-ul său Dăruiește viața, pentru care gigantul german a donat o sumă mare de bani.

Faptul că au donat în trecut pentru ONG-ul din care face parte și Oana Gheorghiu este lăudabil. Nu cred că e nimic de condamnat nimic aici. Probabil că Oana Gheorghiu, tratând Guvernul ca pe un ONG mai mare, a făcut această greșeală.

Vizionați integral emisiunea:

