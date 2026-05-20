Proiectul de lege care obligă ONG-urile să-și facă publice sursele de finanțare, aprobat de Senat, a provocat multă rumoare în spațiul public și a polarizat societatea. Deși o parte dintre organizațiile vizate acuză o măsură putinistă, menită , experții spun că legea are și avantaje. Unul dintre acestea a fost explicat de istoricul Marius Oprea în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că această lege, dacă va fi adoptată, are un mare avantaj. Și anume că va deconspira inclusiv sursele de finanțare ale rușilor de care se tot vorbește. De altfel, unul dintre motivele pentru care s-au anulat alegerile din decembrie 2024.

Marius Oprea: Se vor vedea banii care vin de la firme sau afaceri legate de ruși.

Ionuț Cristache: În sfîrșit o să putem să urmărim banii care vin de la germani, de la francezi, de la ruși.

Oprea: Dar care de fapt sunt ruși, că rușii nu donează direct de la Moscova, ci în Marea Britanie.

Cristache: Cu siguranță îi duce capul să aibă intermediari la Berlin, la Viena.

Oprea: La Viena cu precădere, pentru că e capul de pod al spionajului rusesc, întotdeauna a fost așa.

Cristache: Exact. Asta mă pune pe mine pe gânduri. Dacă folosești principiul…

Oprea: Vom vedea și de unde domnul Georgescu primește bani.

Cristache: Corect. În sfârșit ne vom lămuri.

Președintele nu a făcut publică nici acum lista donatorilor din campanie

Oprea: Pentru că domnul președinte Dan nu ne-a furnizat ceea ce spunea că va da prin ianuarie. Raportul (n.r. – pe anularea alegerilor).

Cristache: Și vă reamintesc că domnul președinte Dan are el însuși o problemă de transparență. Pentru că noi nu știm nici în ziua de astăzi la un an de la alegerea sa cine i-a donat acele sume imense de bani în pre-campanie.

Oprea: Știm listele donatorilor în mare, dar câțiva nu. Pentru că domnul președinte a spus că au ținut să le fie…

Cristache: Păi și e în regulă asta, dacă folosim principiul transparenței, domnule Oprea?.

Oprea: Mă rog, v-am spus că și în cazul nostru unii donatori.

Cristache: Până una alta nu sunteți președinte de țară. Dvs. nu faceți politica acestei țări.

