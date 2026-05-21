Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat, istoricul Marius Oprea a vorbit despre România ca un loc de confruntare predilect între Est și Occident. Influența rusească, atât de larg repetată în discursul oficial, există, dar trebuie să știi unde să o cauți, apreciază cunoscutul istoric.

Ionuț Cristache: Noi de câțiva ani suntem alimentați de discursul ăsta unilateral, rușii. Rușii, rușii, rușii.

Operațiunile speciale rusești în România nu sunt la vedere

Marius Oprea: Este un reflex istoric, până la urmă. Cumva justificat de cei 45 de ani de dominație sovieto-comunistă.

Cristache: Și e ușor naiv să crezi că nu mai au rădăcini aici.

Oprea: Au.

Cristache: Bineînțeles că au. Dar întrebarea e, au la vedere, domnule Oprea?

Oprea: Nu.

Cristache: Pentru că ni se se servesc niște personaje, de pildă Călin Georgescu, Simion, entități politice, AUR, SOS, care ar fi agenți ai Rusiei.

Oprea: De Georgescu nu bag mâna în foc că n-ar fi. Pentru că sursa banilor pe care el i-a primit fiind Viena. Viena fiind, repet, capul de pod al spionajului rus, înainte sovietic, în Europa.

Oprea: Noi suntem câmpul de bătălie între Est și Vest

Cristache: Dar narativul ăsta de presă, în speță cu biserică a fost preluat imediat de ONG-uri și de influenceri. Vrem biserici, nu catedrale. Știm foarte bine la ce refrene publice s-a ajuns. Și atunci, nu poți să nu te întrebi. Dacă dai la o parte ONG-urile astea guralive, dacă dai la o parte presa activistă, dacă dai la o parte sigla de partid, pe cine vezi?

Marius Oprea: Păi poți să vezi două fronturi. Unul dinspre apus cu interese economice și altul dinspre răsărit cu interese destructive, ca să zic așa, de demolare a fundamentelor statului.

Cristache: Adică Rusia vs. Occident.

Oprea: Da. Noi suntem câmpul de bătălie în momentul de față. Suntem și geografic în această zonă. Însă, spre deosebire de Republica Moldova, care acționează mult mai decis în acest sens, la noi n-am văzut mai nimic. Dacă vedem în alte țări foste comuniste agenți FSB depistați și deportați cu zecile… Un caz recent, 13 agenți FSB au fost deportați dintr-o asemenea țară. La noi nu l-am avut decât pe acel nefericit care se apucase să facă pozele interzise și a recunoscut că a fost plătit de. El însuși nefiind un agent. Mi se pare că serviciile noastre ori au o înțelegere de decenii cu rușii ori pun batista pe țambal.

