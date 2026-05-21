Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează

Anularea alegerilor din decembrie 2024 continuă să bântuie spațiul public, nefiind încă prezentate dovezi suficient de convingătoare despre rațiunea din spatele acestei decizii unice în țările democrate. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, istoricul Marius Oprea a argumentat că adevăratul motiv este confruntarea dintre grupările serviciilor secrete.
Una dintre aceste grupări, sugerează cunoscutul istoric, ar fi categoric SRI. Instituția a moștenit încă din anii 90 o nostalgie pentru discursul protocronist (n.r. – curent de idei care afirmă prioritatea și superioritatea moștenirii istorice românești), pe care îl ilustrează cu succes în prezent suveranistul Călin Georgescu. Este o influență la rândul ei moștenită din deceniul 8, de la Securitatea comunistă.

Ionuț Cristache: Revenind la cazul Georgescu, să mergem pe varianta dvs. Există indicii că este finanțat din zona asta a Rusiei.
Marius Oprea: Există posibilitatea, indicii nu avem pentru că nu avem niciun fel de informații.
Cristache: Există posibilitatea. De ce statul român, în anul acesta în care România a fost salvată, au venit proeuropenii europeni la putere,nu și-a dat măsura competenței în cazulCălin Georgescu?

Oprea: Pentru că serviciile de informații din România moștenesc și sunt creație a unei școli de gândire de tip protocronist. Foarte mulți dintre ofițerii de informații… vedeți, am intrat în posesia unei broșuri de la o sesiune de comunicări din cadrul Institutului Național de Informații ,cum se numea la mijlocul anilor 90. Comunicările de acolo sunt toate pe înțelesul și pe linia lui Georgescu. Cum se vorbește acolo în fața tinerilor studenți la Academia de Informații, cum se va numi ea mai târziu, e de un protocronism sui generis.

Oprea: Practic e același discurs care se regăsea în România la finele anilor 80, când chestia asta cu dacii, cu noi buricul pământului și așa mai departe o auzeai și la Nicolae Croitoru, activist cultural de frunte în municipiul București și la diferiți activiști de partid de la Cultură și Propagandă. Și mai ales la Securitate. Practic este aceeași linie.S-a moștenit în interiorul acestei caste, pentru că ea în continuare acționează și lucrează ca o castă, are ca fundament ideologic tocmai acest protocronism trâmbițat de Georgescu. Georgescu este pe placul lor. De ce să-l urmărească și de ce să-l demoleze?Le place cum vorbește.

Cristache: Atunci, anul trecut am avut confruntare între grupări din servicii?
Oprea: Cred că da.
Cristache: Despre asta a fost vorba?
Oprea: Da. O aripă conservatoare, a câștigat acea parte care mai și lucrează.

