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Doru Bușcu, uimit de noile dosare ale lui Călin Georgescu: „Dosarele sunt subțiri” / „Sunt dosare politice” / „Cineva se joacă cu chibriturile”

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a declarat că noile dosare deschise pe numele lui Călin Georgescu par desprinse dintr-un scenariu de desene animate. Jurnalistul consideră că situația riscă să capete proporții greu de controlat dacă fostul candidat la prezidențiale ajunge să fie vizat de noi dosare în fiecare zi. Călin Georgescu este audiat astăzi pentru un al 5-lea dosar, fostul candidat la prezidențiale fiidn acuzat că ar fi folosit un salut legionar la ieșirea de la secția de poliție de Buftea. Urmărește emisiunea live aici.

Doru Bușcu: „Ultimele două dosare deschise pe numele lui Călin Georgescu par desprinse dintr-un scenariu pentru copii”

Doru Bușcu susține că ultimele două dosare deschise pe numele lui Călin Georgescu par desprinse dintr-un scenariu pentru copii. Jurnalistul consideră că acuzația legată de percheziția și verificarea dispozitivelor de înregistrare despre care se spune că ar fi fost folosite de fostul candidat la prezidențiale nu va rezista.

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„Ultimele două dosare despre care am aflat astăzi par, într-adevăr, desprinse dintr-un scenariu pentru copii. Unul dintre ele, cel legat de percheziția și verificarea dispozitivelor de înregistrare despre care se spune că ar fi fost folosite de Georgescu, cred că este o acuzație care nu va rezista”, susține Doru Bușcu.

Doru Bușcu spune că cineva se joacă cu chibriturile și riscă să creeze un foc mai mare

Doru Bușcu consideră că acuzațiile din noile dosare deschise pe numele lui Călin Georgescu sunt neconvingătoare. Jurnalistul avertizează că apariția unor astfel de dosare riscă să transforme o anchetă judiciară într-un conflict politic, care ar putea deveni foarte greu de rezolvat.

De asemenea, Bușcu a menționat că situația poate escalada dacă publicul ajunge să creadă că Georgescu este vizat în mod repetat, din motive politice, și nu doar pe baza unor argumente juridice.

„Dosarele în sine sunt subțiri și cineva se joacă cu chibriturile, riscând să dea foc unei situații care ar trebui să fie liniară, uniformă și strict în custodia justiției, dar care s-ar putea transforma într-o situație politică ireductibilă, greu de rezolvat”, a mai adăugat jurnalistul.

Doru Bușcu: Georgescu ar putea fi transformat într-o cauză

Doru Bușcu avertizează că, dacă anchetele împotriva lui Călin Georgescu continuă, publicul ar putea ajunge să creadă că acesta este vizat din toate direcțiile, chiar și dincolo de justificările juridice ale dosarelor instrumentate de Parchet și DIICOT.

Jurnalistul a adăugat că această percepție l-ar putea transforma pe Georgescu într-un simbol al unei cauze, capabil să mobilizeze oameni și să genereze o mișcare care să influențeze scena politică.

„Georgescu, dacă mai este hărțuit, dacă i se mai creează publicului impresia că se trage în el din toate părțile, dincolo de justificarea juridică a actelor pe care le fac Parchetul și DIICOT, riscă să fie transformat într-o cauză. Este mai mult decât un lider politic. O cauză poate genera o mișcare care să construiască opțiuni politice”, a spus jurnalistul Doru Bușcu.

Dosarul cu numărul 5 pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu este audiat astăzi, 22 octombrie, într-un nou dosar, în care este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare. Dosarul ar fi fost deschis după ce, la ieșirea de la secția de poliție de Buftea, fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar către susținătorii lui.

Potrivit unor surse judiciare, Georgescu a spus că nu declară nimic, invocând dreptul la tăcere.

Calin Georgescu paraseste sediul Tribunalului Bucuresti dupa ce a fost plasat sub control judiciar, marti, 22 septembrie 2026, in dosarul in care procurorii DIICOT il cerceteaza pentru constituirea unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Georgescu, vizat de cinci dosare penale

Georgescu este vizat de cinci dosare penale. Primul dosar vizează promovarea ideilor fasciste și legionare, iar al doilea privește presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Un al treilea dosar, instrumentat de DIICOT, vizează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro. În cel de-al patrulea dosar, Georgescu este suspectat că ar fi încercat să identifice dispozitivele de supraveghere instalate de anchetatori în locuința din Mogoșoaia. (Mai multe detalii AICI)

Comentarii 1
  • Dumitru Amarghioalei

    Toate dosarele sunt facute la comanda si ca argumente nimic nu-i concret.
    Nu poti lipsi de libertate un om , pe baza ca s-ar putea sa fi facut , s-ar putea sa fi luat si alte asemenea aiureli.

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