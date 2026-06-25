Nicușor Dan a fost asaltat miercuri seară, în centrul Clujului, de zeci de tineri care au dorit să-și facă poze cu acesta. Jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat, în emisiunea Ai Aflat! de joi, atitudinea președintelui României, criticând vizibila sa lipsă de interes pentru educație. Urmăriți integral emisiunea pe canalul de Youtube.

Nicușor Dan a postat fotografiile pe rețeaua X, alături de un mesaj în care a notat că a avut „o scurtă oprire la Cluj Napoca, înainte de plecarea în Polonia pentru Summitul Flancului Estic”.

Cristache: Ce reproșuri să-i facă niște copii?

Totuși, șeful statului lipsește din locul unde era mult mai important să meargă, apreciază moderatorul emisiunii. Și anume, în rândul miilor de profesori care au ieșit, pe caniculă, în Piața Victoriei pentru a protesta împotriva măsurilor dure luate în educație. Sindicaliștii din educație cer abrogarea măsurilor de austeritate din Legea 141/2025. Aceștia solicită, printre altele, combaterea supraaglomerării școlar sau alculul corect pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora.

Ionuț Cristache: El, în loc să conștientizeze toată situația asta, încearcă să o mascheze. Ieri seară, grupul Administrației Prezidențiale a regizat o baie de mulțime. Copii lipsiți de orice contact cu realitatea asta de care noi ne lovim zi de zi. Ce reproșuri să-i facă ei? (…)

Au dispărut sondajele

Doru Bușcu: Dacă ne uităm la televizor, au dispărut sondajele. Nici cu el nu apar sondaje. Și-a pierdut mare parte din electorat (…). Dar nu există nicio linie în programul lui care să se refere la educație. Acolo trebuia să meargă.

Ionuț Cristache: Da. Uite azi profesorii protestează la 35 de grade. Ieși și vorbește cu ei, fă-ți selfie-uri cu profesorii. Ieși cu medicii, ieși cu sindicaliștii de peste tot. Știi, te duci în mijlocul unor copii, seara pe răcoare. Ce grijă să aibă niște studenți care tocmai au terminat sesiunea și au proiecția verii? Mă, nu ți-e rușine să recurgi la astfel de…

Bușcu: E un PR de ultimă linie

Doru Bușcu: Da, e un PR de ultimă linie. Sigur că în loc de nimic, e mai bine ceva.

Ionuț Cristache: Mai bine ce? Că uite, că se găsesc doi care să zică nu se face. Uite România în stradă. Du-te în mijlocul lor.