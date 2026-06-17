Liberalii sunt zguduiți de scandalul desemnării ca premier de către Nicușor Dan a prim-vicepreședintelui lor, Adrian Veștea. Cunoscutul realizator de televiziune Răzvan Dumitrescu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea AiAflat!, apreciază că în aceste zile se decide viitorul fostului premier. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Ultima manevră încercată de tabăra pro-Bolojan a urmărit blocarea obținerii vreunui sprijin parlamentar de către Adrian Veștea. Miercuri, Ilie Bolojan se întâlnește cu liberalii în Biroul Politic Național, în cadrul căruia ar urma să convoace Consiliul Național, pentru excluderea lui Veștea.

Voturile cetățenilor depind de banii de la guvern

Din perspectiva lui Răzvan Dumitrescu, cariera politică a premierului demis, care este deopotrivă și actualul președinte al PNL, va depinde direct de învestirea sau nu ca premier a lui Adrian Veștea.

„Nu știm dacă Veștea ajunge premier. Poate n-ajunge. Dar dacă ajunge, Bolojan se stinge ca luminița de la capătul tunelului în următorul an și jumătate. Toate administrațiile locale, indiferent de partid, au nevoie de bani de la guvern punct. Și s-a terminat. În zona de primar și alte chestii, la rândul lor, a face sau a nu face depinde de votul cetățeanului. În momentul în care faci și cetățeanul vede, e și cetățeanul mai sensibil la îndemnurile care vin dinspre tine ca edil”.

Veștea îl va contracandida pe șeful PNL pentru funcția de președinte

Potrivit surselor Gândul, premierul desemnat de Nicușor Dan ar urma să candideze la șefia PNL, după ce va obține învestirea în funcție. Adrian Veștea îl va contracandida pe șeful PNL, Ilie Bolojan, pentru funcția de președinte formațiunii, în cadrul unui Congres. Acesta ar urma să se desfășoare după ce va fi învestit în funcția de premier. În cadrul viitorului Congres, Veștea ar urma să vină cu o moțiune pentru șefia partidului și cu echipa lui de conducere.

Ilie Bolojan ar fi încercat excluderea sa imediat din partid, asa cum a anunțat într-o primă reacție după desemnarea sa. Fiind vorba de un prim-vicepreședinte, timpul necesar este de minim 15 zile pentru îndepărtarea sa.