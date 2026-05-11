Alexandru Nazare avertizează înaintea evaluarilor agenților de rating: „Există îngrijorări din cauza turbulențelor politice”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că evaluările periodice ale agenților de rating vor începe în iunie, dar avertizează că pot convoca și ședințe extraordinare dacă apar semnale de deteriorare a situației economice a României.

Într-o intervenție la Digi24, oficialul a explicat că prima evaluare programată va fi realizată de Fitch Rating în iulie, urmată de Moody’s în august și S&P Global Rating în octombrie. Alexandru Nazare a menționat că agențiile de rating pot interveni și înainte de aceste termene, dacă apar motive de îngrijorare.

Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody`s în august și S&P în octombrie. Acestea sunt evaluările periodice, dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale board-urilor, ad hoc, determinate de anumite evenimente.

Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca Guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete”, a afirmat Alexandru Nazare.

Presiune pe PNRR și pe țintele de deficit

Ministrul Finanțelor a explicat că agențiile urmăresc în special continuarea reformelor și menținerea angajamentelor fiscale asumate de România.

Potrivit lui Alexandru Nazare, printre principalele așteptări se numără accelerarea absorbției fondurilor din PNRR până la termenul-limită de 31 august, demararea proiectelor legate de SAFE și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare.

Spre exemplu, pe absorbția fondurilor din PNRR până la final, în 31 august, pe demararea proiectelor legate de SAFE, confirmări că traiectoria fiscal-bugetară continuă și că mergem în direcția cea bună, spre 6,2. Bineînțeles că există îngrijorări, datorită turbulențelor politice, că aceste lucruri nu vor mai fi îndeplinite, a adăugat Ministrul Finanțelor.

Nicușor Dan vrea adoptarea rapidă a bugetului pentru 2027

În același context, ministrul interimar al Finanțelor a abordat și unul dintre obiectivele anunțate de Nicușor Dan pentru viitorul Guvern.

Potrivit unor surse oficiale citate de HotNews, președintele intenționează să impună o „foaie de parcurs” pentru viitorul Guvern, indiferent de formula politică rezultată în urma consultărilor.

Un obiectiv al lui Nicușor Dan este să finalizeze definirea bugetului pentru 2027 până în această toamnă. Alexandru Nazare a afirmat că aprobarea rapidă a bugetului va transmite un semnal de stabilitate către finanțatori și agențiile de rating.

Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate. Adică, practic, asta ar însemna că deficitul pentru 2027, de 5,1, e cumva asigurat, prin măsuri concrete, a afirmat ministrul interimar al Finanțelor.

