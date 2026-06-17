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Ponta îl atacă pe CTP: Ca să citez din el, această năpârcă fără ochelari/Ne spune de fiecare dată cum să ne ducem în prăpastie

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Victor Ponta, ironie necruțătoare la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, fostul premier a criticat dublul standard al liderului de opinie, dar și recomandările acestuia pentru un anumit politician, care s-au dovedit deseori nefaste. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Politicianul, actualmente membru în grupul parlamentar Uniți pentru România, a invocat sarcastic o dispută mai veche cu faimosul jurnalist.

În ce context l-a făcut CTP pe Ponta „năpârcă cu ochelari”

În decembrie 2024, Cristian Tudor Popescu a lansat un comentariu jignitor la adresa fostului lider PSD. Astfel, Popescu considera că trăim încă în Republica Socialistă România, în care „năpârca cu ochelari Ponta urcă din nou pe piciorul mesei”. Iar președintele Klaus Iohannis ar trebui ”să se ducă la schi, la golf, în Republica Mataranga”.

CTP „Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”

CTP „Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”

Ponta: Ne merităm soarta

Invitatul a observat că mulți români sunt foarte atenți la declarațiile publice ale gazetarului. Popescu și alții ca el nu fac altceva decât „să ne ducă îm prăpastie, a conchis Ponta.

Ionuț Cristache: Cine stabilește că unii putiniști sunt buni și alții răi? Nicușor Dan? Păi nu mai are căderea morală.

Victor Ponta: Nu, CTP stabilește. Și cetepiștii. Că ăsta, ca să citez din CTP, năpârca fără ochelari. Că el este o năpârcă fără ochelari. Ne-a zis, votați-l pe Iohannis că este extraordinar. Stai, Băsescu întâi, după aia l-a înjurat pe Iohannis. Votați-l pe Iohannis, un nenorocit Iohannis. Votați-l pe Crin Antonescu, ții minte? Un nenorocit l-a făcut CTP-ul. Nicușor, votați-l pe Nicușor. E un nenorocit. Bă, dacă o țară întreagă stăm după tot felul de năpârci fără ochelari. Care de fiecare dată ne spun cum să ne ducem în prăpastie. Ne merităm soarta, Ionuț. Ce vrei să facem?

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