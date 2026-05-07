Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților postrevoluționari. Pentru CTP, nu Ion Iliescu a fost cel mai rău

Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților postrevoluționari
Cristian Tudor Popescu a publicat pe social media un top al președinților postrevoluționari pe care i-a avut România. Jurnalistul crede că Ion Iliescu a fost întrecut și altcineva este cel mai rău lider din ultimii 36 de ani.

Analizând contextul politic din țară, CTP scrie că moțiunea PSD-AUR împinge România pe niște șine la vale.

Într-o postare pe Facebook, Cristian Tudor Popescu își începe textul cu un titlu sugestiv: „Calmul căderii în gol”.

„Președintele Dan ne spune să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine: N. Dan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului, trasă cu creta pe asfalt”, notează CTP.

Mai departe, el susține că „moțiunea suveranistă AUR-PSD pe persoană fizică, «Să-l dăm jos pe Bolojan!», împinge România pe niște șine la vale”. Iată cum arată traseul viitor al României, în viziunea jurnalistului:

  1. O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan;
  2. Cerșit de păsuiri către UE;
  3. Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei;
  4. «Trecem la euro» în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?;
  5. Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion.

„ Predoiu, gherlanul gușat, policolor”

Despre Donald Trump, CTP remarcă politica pe care o face președintele american:

„Trump și-a potolit furia epică și, așa cum anticipam, a declarat Iranul definitiv învins, distrus, terminat. Și că liderii iranieni, care, tot apud Trump, nu mai există, jinduiesc să agite steagul alb, dar îi împiedică sfiala. Între timp, din adâncul inexistenței armatei iraniene, pleacă rachete care lovesc nave în strâmtoarea Ormuz.

Dar, «Nici asta nu e treaba noastră, că noi avem petrol destul, s-o rezolve cei care au nevoie». Adică, de pildă, România lovită de șocuri la pompă. În schimb, treaba lui Trump este să atace NATO, să sfărâme UE, retrăgând masiv soldați americani din Germania, Italia, Spania. Și dacă ar trimite niscai dintre ei pe la noi, i-am primi cu urale?”.

Analiza sa se oprește asupra situației din PNL. Acolo, a pus „lupa” pe Cătălin Predoiu, lider important al partidului și una dintre variantele vehiculate pentru funcția de prim-ministru.

„Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii. Dar l-a lăsat în penumbră pe gherlanul gușat, policolor, pe care îl are în PNL.

Acest Predoiu nu a trecut printr-un vot popular decât o dată în lunga sa carieră politică – în calitate de candidat PNL la Primăria Capitalei, în 2016, a fost eliminat din turul 1 cu un rușinos 11,18%. În rest, s-a fost parașutat peste noapte ministru al Justiției în 2008, în guvernul Tăriceanu. Apoi, mai mereu cu proptele din afara PNL, a rezistat sub 6 premieri: Boc, Ungureanu, Orban, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. De 3 ori, pentru câte 3 zile, a ocupat funcția de premier interimar. În guvernul Bolojan a fost vicepremier.

Cum să nu vrea să fie, în fine, prim-ministru plin, susținut cu brațele deschise de PSD, chiar dacă astfel PNL ar fi pierdut aproape tot electoratul?”.

CTP a făcut topul președinților

Trăim și în epoca Topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul: Topul președinților postrevoluționari ai României. Criteriul: răul cel mai mic. Deci, pe locul 1 va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic. Pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul subsemnatului:

  1. Traian Băsescu
  2. Emil Constantinescu
  3. Ion Iliescu
  4. Klaus Iohannis
  5. Nicușor Dan”, notează CTP.

Victor Ponta: „Ne terorizează o minoritate de sado-masochiști. Bolojan ne operează pe toți, fără anestezie, cu plăcere"

CTP, atac la Nicușor Dan, după căderea Guvernului Bolojan: „ Mesajele lui sunt nule. Cum să ne spună să stăm liniștiți, când leul se duce dracului?"

Cu cine ar lua în calcul PSD să formeze o coaliție de guvernare, după dărâmarea Guvernului Bolojan

Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor"
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor"
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila" este obiectivul acestei campanii
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila" este obiectivul acestei campanii
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
