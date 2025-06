Radu Soviani: „Creșterea TVA va duce doar la scăderea puterii de cumpărare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Radu Soviani a discutat despre propunerile privind reglarea deficitului bugetar al României, susținând că prin creșterea cotelor TVA nu se va face altceva decât să scadă puterea de cumpărare, lucru ce va duce la stagnarea economiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Radu Soviani critică ideea creșterii impozitelor și TVA-ului, argumentând că astfel de măsuri vor avea consecințe negative asupra economiei de consum. Măsurile propuse nu reprezintă altceva decât semne clare de recesiune pentru țara noastră, remarcă acesta.

Ulterior, Radu Soviani vorbește despre întâlnirea de la Cotroceni cu reprezentanții sindicatelor, la care acesta a și luat parte. Invitatul pune accent pe intenția președintelui de a desemna noul premier, bazându-se pe o analiză economică și un plan concret de guvernare.

„Am fost ieri la o întâlnire la Palatul Cotroceni și am avut ocazia să-i spun și domnului Nicușor Dan. În jur de ora 8:30 a fost întâlnirea, până la 10:30. Am spus tot ce am avut de spus, nu au fost restricții în a vorbi cu presa. Nicușor Dan a vrut, prin această întâlnire, să se vadă cu sindicatele. Eu nu văd nimic rău în a se întâlni cu sindicatele, pentru că pe urmă urmează să vorbească cu ceea ce înseamnă partide politice. Era încadrat de către doi consilieri economici. Acum, în mod real, președintele și-a asumat că va lua o decizie în desemnarea premierului și pe baza unei componente economice, că vrea să vadă un plan care ar putea fi susținut de un viitor premier.”