Ion Cristoiu, invitatul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, susține că noul guvern, condus de Ilie Bolojan, sfidează dorința electorală și voința celor au votat cu alte așteptări la alegerile europarlamentare, dar și la cele prezidențiale. Gazetarul Ion Cristoiu a mai punctat că, la o simplă analiză a noului guvern, în opinia sa, s-a votat degeaba, fiind la ora actuală un guvern dominat de USR și REPER.

„Este un guvern care sfidează dorința electorală. Dacă ne uităm la alegerile din 1 decembrie și la alegerile prezidențiale, a existat o dorință uriașă a electoratului de a diminua din importanța progreșiștilor, sorosiștilor, cioroșiștilor. Dacă împărțim scena politică, PSD plus AUR, plus POT, plus Șoșoacă au 54%. Acest guvern este dominat de USR și Reper. USR a luat peste 12 %, iar REPER nu a intrat în Parlament. Din PNL care a avut numai 13%, domină ramura USR, pentru că Bolojan nu are nicio treabă cu PNL, el este USR-ist.