”Personalul bazei militare fusese evacuat din rațiuni de precauție, ținând cont de tensiunile regionale”, a confirmat Majed Al Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha.

”Qatarul condamnă vehement atacul care a vizat Baza Al-Udeid, lansat de Gardienii Revoluției din Iran. Considerăm că este o încălcare flagrantă a suveranității statului Qatar și a prevederilor Cartei ONU. Afirmăm că statul Qatar își rezervă dreptul de a riposta direct, într-o manieră echivalentă cu natura acestei agresiuni, în conformitate cu dreptul internațional”, a comunicat Ministerul de Externe de la Doha.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) June 23, 2025