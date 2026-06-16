Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a transmis marți un mesaj tranșant, în plină criză generată de actuala putere, în care cere reluarea turul doi din decembrie 2024 și suspendarea lui Nicușor Dan. Jurnalistul Gândul Ionuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! de marți, Răzvan Dumitrescu, au comentat ce șanse realiste are apelul liderului suveranist . Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

În opinia fostului realizator de la Antena 3, mesajul radical al lui Georgescu se adresează mai ales publicului său țintă.

Pe fond de guvern provizoriu, nimeni nu va dori și președinte provizoriu

Pentru a se realiza suspendarea lui Nicușor Dan, ar trebui un referendum care să treacă prin Parlament. Răzvan Dumitrescu au explicat de ce acest referendum are șanse pur teoretice.

„Mesajul e pentru oamenii din spatele domnului Georgescu, care l-ar vota, dar nu pot să îl suspende pe domnul Nicușor Dan. Până să se ajungă la un referendum de-ăla, trebuie să treacă votul prin Parlament. Nu trece așa ceva. Nimeni nu o să vrea să îl suspende pe domnul președinte. De ce nu o să vrea nimeni să îl suspende? Pentru că în momentul ăla e un guvern provizoriu și ar fi culmea să mai ai și un președinte provizoriu”.

Dacă Nicușor Dan ar fi suspendat, Bolojan ar dispune de o putere imensă

Invitatul a mai remarcat că o altă consecință a suspendării președintelui ar fi concentrarea unui pol de putere exagerată la premierul demis. Ceea ce inamicii lui Ilie Bolojan nu doresc.

„Apropo, cine-i președintele Senatului? Domnul Abrudean, care e omul domnului Bolojan și al grupului de la Cluj. Bun, în momentul în care ar fi suspendat președintele Nicușor Dan și domnul Bolojan e premier interimar, omul său e președintele României. Deci îi dai lui Bolojan o superputere. Deci aceia care nu-l vor pe Bolojan nu o să voteze suspendarea lui Nicușor, chiar dacă în sinea lor ar dori să îl suspende. Pentru că îi dai lui Bolojan putere indirectă maximă”.

Ce omite să le spună Călin Georgescu susținătorilor săi

Moderatorul emisiunii a observat că o parte din vină o are și PSD, care a tolerat un dezechilibru la guvernare. Astfel, a permis ca partide votate de relativ puțin români precum PNL și USR să dețină portofolii cheie în structura decizională.

Asta e o altă schemă greșită a PSD-ului. Faptul că au permis ca a doua funcție în stat să fie tot a PNL-ului, a grupării Bolojan. Primul partid, a comentat Ionuț Cristache.

Replica lui Răzvan Dumitrescu a adus în discuție faptul că Georgescu indubitabil știe că o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan e în avantajul lui Bolojan. Însă preferă să nu spună asta susținătorilor săi.