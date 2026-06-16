Criza politică a atins cote inimaginabile după ultimatumul dat de conducerea PNL premierului desemnat de Nicușor Dan, Adrian Veștea. Jurnaliștii Răzvan Dumitrescu și Ionuț Cristache au analizat, în emisiunea Ai Aflat! de marți, cauzele acestei crize sistemice a PNL și felul cum un partid votat de un procent infim de români a ajuns să conducă țara. ">Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Invitatul lui Ionuț Cristache, fostul realizator al Antenei 3, Răzvan Dumitrescu, a observat că fondurile guvernamentale sunt o miză enormă pentru liberali. De aceea, amenințarea că l-ar exclude pe Adrian Veștea din partid este o diversiune.

Răzvan Dumitrescu: Depinde de banii care vin de la guvern. Depinde dacă mai merge Anghel Saligny sau se oprește Anghel Saligny. Păi dacă (PNL) o să-și vadă guvernul instalat și cu un om din partidul lor, pe care îl cunoști și la care au telefon, crezi că e nebun cineva să voteze excluderea lui din partid? Asta cred și eu.

PNL cu un picior în groapă?

Ionuț Cristache: Asta cred și eu. Până la urmă e un joc de putere și dacă cineva înhață puterea, de regulă partidele iau forma omului care deține puterea. Vor pleca toți după Veștea sau după cel care va fi premier. Dar eu aș vrea să aruncăm și o altă perspectivă asupra situației, Răzvan, pe care nu am văzut-o în spațiul public și mi se pare necesară. Totuși, noi ne uităm la PNL. E un partid de 14% dintr-o prezență la vot la parlamentare de sub 50%. Acest PNL, astăzi când vorbim, nu doar că ține țara blocată. Astăzi când vorbim, un PNL cu 14% are și premierul demis și premierul desemnat. Și are și o perspectivă de a se rupe. Adică 14% să devină. În tabloul general, 7% raportat la listele de alegători înseamnă. Noi l-am dat jos pe minoritarul Bolojan ca să-l punem pe ultra-minoritarul Veștea?

Răzvan Dumitrescu: Sau poate să o luăm și altfel De ce te miri? Pentru că un partid care avea și mai puțin decât Partidul Național Liberal, și anume 12%, a dat cei mai importanti miniștri țării (n.r. – USR). În primul guvern Bolojan, cel care a căzut printr-o moțiune de cenzură. În cele mai complicate momente geopolitice aveau Ministerul de Externe. Au avut Ministerul Apărării, deci Externele și Apărarea, momentul geopolitic foarte important.