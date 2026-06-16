Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ionuț Cristache: România este blocată de un partid cu 14%/L-am dat jos pe minoritarul Bolojan ca să-l punem pe ultra-minoritarul Veștea?

Ionuț Cristache: România este blocată de un partid cu 14%/L-am dat jos pe minoritarul Bolojan ca să-l punem pe ultra-minoritarul Veștea?

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Criza politică a atins cote inimaginabile după ultimatumul dat de conducerea PNL premierului desemnat de Nicușor Dan, Adrian Veștea. Jurnaliștii Răzvan Dumitrescu și Ionuț Cristache au analizat, în emisiunea Ai Aflat! de marți, cauzele acestei crize sistemice a PNL și felul cum un partid votat de un procent infim de români a ajuns să conducă țara. ">Urmăriți integral emisiunea pe Youtube. 

Invitatul lui Ionuț Cristache, fostul realizator al Antenei 3, Răzvan Dumitrescu, a observat că fondurile guvernamentale sunt o miză enormă pentru liberali. De aceea, amenințarea că l-ar exclude pe Adrian Veștea din partid este o diversiune.

Răzvan Dumitrescu: Depinde de banii care vin de la guvern. Depinde dacă mai merge Anghel Saligny sau se oprește Anghel Saligny. Păi dacă (PNL) o să-și vadă guvernul instalat și cu un om din partidul lor, pe care îl cunoști și la care au telefon, crezi că e nebun cineva să voteze excluderea lui din partid? Asta cred și eu.

PNL cu un picior în groapă?

Ionuț Cristache: Asta cred și eu. Până la urmă e un joc de putere și dacă cineva înhață puterea, de regulă partidele iau forma omului care deține puterea. Vor pleca toți după Veștea sau după cel care va fi premier. Dar eu aș vrea să aruncăm și o altă perspectivă asupra situației, Răzvan, pe care nu am văzut-o în spațiul public și mi se pare necesară. Totuși, noi ne uităm la PNL. E un partid de 14% dintr-o prezență la vot la parlamentare de sub 50%. Acest PNL, astăzi când vorbim, nu doar că ține țara blocată. Astăzi când vorbim, un PNL cu 14% are și premierul demis și premierul desemnat. Și are și o perspectivă de a se rupe. Adică 14% să devină. În tabloul general, 7% raportat la listele de alegători înseamnă. Noi l-am dat jos pe minoritarul Bolojan ca să-l punem pe ultra-minoritarul Veștea?

Răzvan Dumitrescu: Sau poate să o luăm și altfel De ce te miri? Pentru că un partid care avea și mai puțin decât Partidul Național Liberal, și anume 12%, a dat cei mai importanti miniștri țării (n.r. – USR). În primul guvern Bolojan, cel care a căzut printr-o moțiune de cenzură. În cele mai complicate momente geopolitice aveau Ministerul de Externe. Au avut Ministerul Apărării, deci Externele și Apărarea, momentul geopolitic foarte important. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe