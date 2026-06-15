„Încă o dată, în seara aceasta se va vedea dacă domnul Bolojan mai are majoritate în Biroul național. E vorba de majoritate. Adică, până acum, a avut unanimitate. Acum chiar sunt curios dacă mai are majoritate. Pentru aceasta, el trebuie să riște și să propună să se ia în discuție excluderea (n.r. – lui Adrian Veștea). Restul e o poveste. Deci, dacă estimează că îl pierde, nu are curaj. Este un moment de destin pentru Bolojan. Dacă el este pus în minoritate, sunteți de acord? Nu-l dă nimeni afară din funcția de președinte. Dar el a pierdut partidul”.