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Se rupe PNL? Verdictul lui Cristoiu: Este un moment de destin pentru Bolojan

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Lovitura dură primită de PNL din partea lui Nicușor Dan pune în joc soarta partidului istoric. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! de luni, publicistul Ion Cristoiu, a descifrat jocurile de culise care vor tranșa viitorul partidului liberal. În centru se află premierul demis și președintele formațiunii, Ilie Bolojan. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cristoiu: E o aventură

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă PNL este în pericol de a se destrăma după manevra lui Nicușor Dan de a-l numi premier desemnat pe prim-vicepreședintele partidului, Adrian Veștea, Cristoiu a explicat că nu aceasta e miza. Ci dacă președintele liberalilor, Ilie Bolojan, deține majoritatea. Cunoscutul gazetar a amintit că Bolojan deține marca și sediul PNL, un aspect care atârnă greu în ecuație. 
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL

Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL

Chiar dacă se rupe, depinde, domnul Cristache. Încă o dată, problema nu e că se rupe sau nu. Problema este dacă, în organismele conducătoare ale partidului, domnul Bolojan are majoritate. Dacă are majoritate, minoritatea poate să se rupă. Însă e o aventură, pentru că, până la urmă, marca și sediul rămân la Bolojan”.

Bolojan ar trebui să riște pentru a-și asigura majoritatea

Totuși, chiar dacă are președintele liberalilor are prima șansă, a mai atras atenția invitatul, ședința BPN (Biroul Politic Național) de luni seara va avea un rol decisiv în soarta politică a lui Bolojan.

Încă o dată, în seara aceasta se va vedea dacă domnul Bolojan mai are majoritate în Biroul național. E vorba de majoritate. Adică, până acum, a avut unanimitate. Acum chiar sunt curios dacă mai are majoritate. Pentru aceasta, el trebuie să riște și să propună să se ia în discuție excluderea (n.r. – lui Adrian Veștea). Restul e o poveste. Deci, dacă estimează că îl pierde, nu are curaj. Este un moment de destin pentru Bolojan. Dacă el este pus în minoritate, sunteți de acord? Nu-l dă nimeni afară din funcția de președinte. Dar el a pierdut partidul.

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