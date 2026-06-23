Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale punerii sub acuzare a lui Ciprian Ciucu de către DNA este audierea vedetei de televiziune Denise Rifai. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, publicistul și analistul politic Ion Cristache a lansat o recomandare pentru toți jurnaliștii pornind de la cazul Rifai.

Publicistul și scriitorul Ion Cristoiu a mărturisit, în studioul Gândul, că o cunoaște personal pe vedeta Antenei 1, încă din perioada când aceasta se remarcase ca realizator de emisiuni politice la Realitatea TV. Invitatul lui Ionuț Cristache apreciază că, odată cu implicarea lui Rifai în acest dosar, cariera sa va fi afectată. El are și o recomandare pentru toți jurnaliștii, și anume să nu se lăcomească atunci când vin în contact cu puterea.

„Ea a avut relații, dar nu mă așteptam să fie chiar așa de implicată”

Moderatorul emisiunii a adus în discuție faptul că jurnalista a fost implicată, de-a lungul timpului, în unele complicități cu clasa politică, mai ales cu PNL. Cunoscutul jurnalist a recunoscut că o știa pe Denise Rifai ca pe un om bine conectat, dar tot a fost surprins de amploarea anchetei care o vizează.

„Am lucrat cu Denise pe vremuri. Era mai puțin împodobită ca acuma. Când s-a dus la Kanal D i-am spus că e un dezastru, că iese din… Ea era comentator politic. (…) Ea a avut relații, dar nu mă așteptam să fie chiar așa de implicată. Dar arată un lucru valabil pentru toți jurnaliștii: Bă, nu vă vârâți în tărâțe. Eu am evitat toată viața să intru cu politicienii… E treaba lor, e lumea lor. Dacă mă sună, le răspund. Dacă nu mă sună, nu le răspund. Vorbesc cu ei, dar e altă lume”.

Misterioasa replică a lui Nicușor Dan

Cristoiu a mai adus în discuție o declarație pe care o consideră interesantă în anchetă. Și anume, remarca președintelui Nicușor Dan.

„Ea nu știu ce a apucat-o cu asta, dar n-o să uit ce a zis Nicușor Dan, că felicită DNA că nu a dat stenogramele în presă. Ieri (n.r.. – duminică) a lucrat DNA-ul, da? (…) Face parte dintre jurnaliștii care nu… Ea e talentată, dar nu e singura care e tentată. Ca să poți să rămâi indiferent la ei, trebuie să crezi, ca mine, în jurnalism. Pe mine mă doare în cot că ăla e președinte. Atâta timp cât nu e președintele Uniunii Ziariștilor, nu mă interesează. Sunt foarte mulți jurnaliști, chiar talentați, tentați de masa puterii. Să stai la masă cu ăia, ai impresia că tu comanzi țara. Nu comanzi nimic”.