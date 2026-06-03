Televiziunile au fost puternic afectate de criza economică. Care posturi au avut piederi de milioane de euro și cine s-a menținut în top

Piața televiziunilor din România a fost, de asemenea, afectată de criza economică din 2025. Companiile care operează licențele mai multor posturi populare au raportat pierderi în cursul anului trecut, potrivit bilanțurilor financiare publicate de Ministerul Finanțelor, transmite Libertatea.ro.

Televiziuni precum România TV, Digi24, B1 TV, Național TV, Metropola TV și Aleph News au înregistrat o scădere a profitului pe anul 2025.

Pro TV și Antena, profit mult mai mic decât în 2024

Companiile care dețin licențele Pro TV și Antena 1 au raportat profituri consistente, dar creșterile sunt minore față de anul precedent.

În 2025, Pro TV SRL, firma care operează licențele televiziunilor PRO TV, Pro Cinema, Acasă, Acasă Gold și Pro Arena, a înregistrat o cifră de afaceri de 225,3 milioane de euro, în scădere cu 2% față de 2024, conform bilanțului depus la Ministerul Finanțelor și calculat la cursul mediu BNR de 5,04 lei pentru un euro aferent anului 2025.

Profitul net a fost de 60,6 milioane de euro, mai mare cu 2,8% față de anul anterior.

Antena TV Group, compania care deține licențele televiziunilor Antena 1, Happy Channel, Antena Stars și ZU TV, a obținut un profit net de 34,9 milioane de euro, mai mare cu 2,8% față de 2024.

Cifra de afaceri a fost de 147 milioane de euro (+4,4% față de anul precedent).

Kanal D a înregistat cel mai mare profit de pe piața televiziunilor din România

Patronii care operează licența Kanal D au înregistrat cea mai mare creștere procentuală a profitului de pe piața TV (22,8%).

Dogan Media International, entitate a grupului Dogan (Turcia) în România, care operează televiziunile Kanal D, Kanal D2 și radioul Impuls FM, a raportat un profit net de 11 milioane de euro. Sum reprezintă o creștere cu 22,8% față de 2024 și este cea mai mare creștere procentuală a profitului de pe piața TV.

Cifra de afaceri s-a majorat cu 4,8% și a ajuns la 60,4 milioane de euro.

Televiziunile de știri, cele mai afectate de ciză

Antena 3 SA, societatea care operează licența Antena 3 CNN, a raportat o cifră de afaceri de 23,2 milioane de euro și un profit net de doar 56.591 de euro. (Indicatori calculați la 5,04 lei/euro.) Afacerile sunt mai mari cu 2% față de 2024, dar profitul a suferit o scădere semnificativă de 44%.

Este al treilea an consecutiv în care profitul Antenei 3 scade substanțial.

DIGI24, pierderi de un milion de euro

Compania Campus Media TV, care operează televiziunea de știri Digi24 și radiourile Digi FM, Pro FM și Dance FM, parte a grupului DIGI, a raportat pierderi de 1,1 milioane de euro.

Cifra de afaceri a fost de 18,7 milioane de euro, în scădere cu 5% față de 2024.

Licența televiziunii România TV, deținută de firma RTV HD din Ploiești, a înregistrat o pierdere de 2,1 milioane de euro și afaceri de 16,6 milioane de euro, în creștere cu 7,2% față de anul precedent.

La finele anului 2025, compania avea creanțe de 7,9 milioane de euro și datorii curente de 13,4 milioane de euro.

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