Al doilea premier desemnat de președintele Dan, Adrian Veștea, încearcă în seara aceasta să obțină voturile necesare validării în Parlament. Liberalul este dispus să convingă inclusiv AUR să îi dea voturile care îl despart de reușită. În viziunea jurnalistului și analistului politic Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, guvernul acestuia nu are șanse să treacă. Urmăriți integral emisiunea pe canalul de Youtube.

Pe lângă Veștea, și PSD încearcă să negocieze cu AUR

Ion Cristoiu: Guvernul Veștea va cădea cu brio.

Ionuț Cristache: Am o veste de ultimă oră. PSD încearcă să obțină amânarea votului ca să negocieze cu AUR.

Ion Cristoiu: Ce să negocieze, domnul Cristache?

Veștea curtează AUR

Ionuț Cristache: Ce ziceați dvs. Hai votează și vă dăm în eșalonul 2-3.

Cristoiu: Acuma? Când să dea în eșalonul 2-3?

Cristache: Poate îl trimit pe Veștea diseară cu un buchet de flori la sediul AUR.

„Istoric nu se poate face nicio combinație oficială cu AUR”

Cristoiu: Domnule Cristache, am mai discutat. Sunt prea bătrân să… Istoric nu se poate face nicio combinație oficială cu AUR. Nu știu, poate că peste un an, peste doi… Nu se poate face când numele AUR… nici măcar Anamaria Gavrilă. Trezește beculețe. Și imediat se vor duce ăștia, Siegfried Mureșan, (Oana) Gheorghiu, Bolojan.

Ionuț Cristache: Gheorghiu nu se va duce. Apropo, citiți în Gândul, Oana Gheorghiu surprinsă de noi pe aeroport. Pleacă în vacanță cu cine? Cu Tudor Chirilă, pleacă în Grecia. Sunt pe aeroport cei doi, probabil că îi cântă în Grecia o serenadă. Au fust surprinși Oana cu bărba-su, care nu e bărba-su că nu s-au luat cu acte ca să nu apară în declarația de avere și averea soțului. Metodă brevetată de Nicușor (Dan), de Bolojan, de toți ăștia care sunt onești. Dvs. vă faceți vacanțele cu Grindeanu?

Ion Cristoiu: Nu, dar nu stau la business. Stau acolo cu poporul.