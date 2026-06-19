Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Un guvern de strânsură”. Verdictul lui Bușcu în criza politică. „Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate”

„Un guvern de strânsură”. Verdictul lui Bușcu în criza politică. „Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Numirea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat de către Nicușor Dan continuă să creeze controverse. Printre cei care contestă această variantă de prim-ministru se numără redactorul-șef al publicației Cațavencii. Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, apreciază că nominalizarea acestuia denotă „un guvern de strânsură”. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

În opinia lui Doru Bușcu, dacă va fi validat de Parlament, un guvern Veștea nu ar fi capabil să redreseze rapid situația economică a României, intrată oficial în recesiune tehnică. Ar fi un Executiv fără anvergură intelectuală, format din diferite achiziții chestionabile.

Guvern format din „oamenii stranii din POT, SOS, PACE și alți traseiști

Anamaria Gavrilă, președintele POT, susține o declarație de presî la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, luni, 18 mai 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate. Pentru că nu cred că există nici voință politică, nici capacitate să spunem intelectuală ca acest guvern să facă ceva bun pentru redresarea economiei. Este un guvern de strânsură. Este o oaste adunată din mai multe regiuni politice. Sigur, nici înainte nu era meritocrație. Dar erau niște partide ceva mai obișnuite cu guvernarea, cu relația între partid și exercițiul guvernării. Acum, cu oamenii stranii din POT, SOS, PACE și ce mai sunt traseiștii ăștia care sunt în permanență, oscilează ca particulele cuantice de colo-colo, după cum flutură, cineva oferă o poziție sau poate chiar o sumă. E foarte greu să zici că lucrurile merg, a declarat Bușcu în studioul Gândul.

Nicușor Dan pare să nu înțeleagă ce se întâmplă

În același context, cunoscutul jurnalist și publicist a remarcat că Nicușor Dan pare total depășit de situație.

O întrebare anterioară la care trebuie să răspund este cât de conștient este de ceea ce se întâmplă? Pentru că atunci când nivelul de conștiență este relativ scăzut, tu poți să-ți imaginezi altceva decât ceea ce faci, mai observă cunoscutul gazetar. 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
18:52
Enigma Nicușor Dan. Bușcu: E amator din perspectivă politică/Nu știu cât de conștient este de ceea ce se întâmplă
EXCLUSIV Va intra AUR la guvernare? Bușcu: Este la fel de legitim ca și celelalte partide/Electoral arată ca fiind de viitor
17:51
Va intra AUR la guvernare? Bușcu: Este la fel de legitim ca și celelalte partide/Electoral arată ca fiind de viitor
EXCLUSIV Cine câștigă din bătălia politică. Bușcu: Deși nu are mari calități, Bolojan este favorizat politic/Dacă va face asta, va crește
16:52
Cine câștigă din bătălia politică. Bușcu: Deși nu are mari calități, Bolojan este favorizat politic/Dacă va face asta, va crește
EXCLUSIV Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
15:46
Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
15:37
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
12:00, 18 Jun 2026
Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta
Mediafax
EXCLUSIV. Denise Rifai, așteptată la DNA, după ce a fost pusă SUB ACUZARE
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei
Mediafax
Licitație ANAF cu semne de întrebare! Cu cât a fost adjudecat, de fapt, UN CEAS DE LUX evaluat pe piață la aproape 68.000 de euro
Click
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Diana Munteanu a încins internetul la 47 de ani. Imaginile cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu au devenit virale
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Marius Băcilă, invitat la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj și miturile din lumea moto
RĂZBOI Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”. Liderul de la Kiev susține că președintele rus „va rămâne la Kremlin până la moartea sa”
16:38
Zelenski: „Putin se teme. Nu va exista nici o victorie”. Liderul de la Kiev susține că președintele rus „va rămâne la Kremlin până la moartea sa”
FLASH NEWS Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu
16:26
Denise Rifai este așteptată la DNA, după ce a fost pusă sub acuzare în dosarul lui Ciprian Ciucu
AUTO Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto
16:22
Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto
DECES Vali Sepi a murit la 80 de ani. Era cunoscut drept „căprarul” trupei Phoenix
16:17
Vali Sepi a murit la 80 de ani. Era cunoscut drept „căprarul” trupei Phoenix
FLASH NEWS Trump își mută atenția spre Coreea de Nord după acordul cu Iranul. Seul: „Sancțiunile sunt insuficiente”
15:37
Trump își mută atenția spre Coreea de Nord după acordul cu Iranul. Seul: „Sancțiunile sunt insuficiente”

Cele mai noi

Trimite acest link pe