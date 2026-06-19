Numirea liberalului Adrian Veștea ca premier desemnat de către Nicușor Dan continuă să creeze controverse. Printre cei care contestă această variantă de prim-ministru se numără redactorul-șef al publicației Cațavencii. Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, apreciază că nominalizarea acestuia denotă „un guvern de strânsură”. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

În opinia lui Doru Bușcu, dacă va fi validat de Parlament, un guvern Veștea nu ar fi capabil să redreseze rapid situația economică a României, intrată oficial în recesiune tehnică. Ar fi un Executiv fără anvergură intelectuală, format din diferite achiziții chestionabile.

Guvern format din „oamenii stranii din POT, SOS, PACE” și alți traseiști

„Dacă am avea un guvern Veștea, ar fi cea mai rea veste dintre toate. Pentru că nu cred că există nici voință politică, nici capacitate să spunem intelectuală ca acest guvern să facă ceva bun pentru redresarea economiei. Este un guvern de strânsură. Este o oaste adunată din mai multe regiuni politice. Sigur, nici înainte nu era meritocrație. Dar erau niște partide ceva mai obișnuite cu guvernarea, cu relația între partid și exercițiul guvernării. Acum, cu oamenii stranii din POT, SOS, PACE și ce mai sunt traseiștii ăștia care sunt în permanență, oscilează ca particulele cuantice de colo-colo, după cum flutură, cineva oferă o poziție sau poate chiar o sumă. E foarte greu să zici că lucrurile merg”, a declarat Bușcu în studioul Gândul.

Nicușor Dan pare să nu înțeleagă ce se întâmplă

În același context, cunoscutul jurnalist și publicist a remarcat că Nicușor Dan pare total depășit de situație.