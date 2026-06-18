Nicușor Dan pare depășit de situație, apreciază jurnalistul și publicistul Doru Bușcu. Criza politică de proporții, culminând cu eșecul învestirii unui premier, are slabe șanse să fie gestionată eficient. Mai ales că președintele are o abordare amatoricească, a explicat invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cristache: Ce își imaginează Nicu că face prin numirea lui Veștea?

Ionuț Cristache: O întrebare simplă, Doru, la care eu nu găsesc răspuns. Ce își imaginează Nicu că face prin numirea lui Veștea?

Doru Bușcu: O întrebare anterioară la care trebuie să răspund este cât de conștient este de ceea ce se întâmplă? Pentru că atunci când nivelul de conștiență este relativ scăzut, tu poți să-ți imaginezi altceva decât ceea ce faci.

Ionuț Cristache: Adică să nu fie capabil el să aproximeze toate reacțiile astea în lanț? Să n-aibă oameni care să-i spună, da, dar dacă-l nominalizezi riști o reacție din partea PNL, riști un guvern ilegitim, riști să ai o opinie publică care ți-e contrară. Riști, riști, riști. Adică să n-ai o analiză de risc pe situație mie mi se pare…

Urmează președintele modelul predecesorilor săi?

Din perspectiva redactorului-șef Cațavencii, cel mai probabil, liderul de la Cotroceni urmează exemplul predecesorilor săi. Chiar dacă are consilieri buni, nu ține cont de opiniile lor.

Doru Bușcu: Eu nu cred că toți consilierii sunt slabi. Nu cred. Sunt totuși 30 de oameni. Unii or fi slabi sau proști, dar nu cred că sunt toți. Atunci e situația în care ei îi spun și el nu îi ia în seamă sau situația în care se tem și nu-i spun. Pentru că a. Înainte i-au spus și nu s-a întâmplat nimic. b. Nu i-au spus niciodată că n-au îndrăznit să-și pună slujba în pericol. Or nu merg lucrurile astea. Am văzut situația lui Iohannis. Iohannis nu s-a sfătuit cu consilierii sau așa părea. Dar după aia au apărut post-mandat informări, informații pe surse că nu prea se sfătuia cu ei. Celebrul președinte Băsescu, nici el nu obișnuia să se sfătuiască mult. Ținea uneori cont de păreri. Dar îmi amintesc că am făcut o dată un interviu cu el, în anii de început, în care era prietenos și avea haz pe atunci. L-am întrebat o dată, era o situație externă cu Marea Neagră. Și zic, v-ați sfătuit vreodată despre problemele externe ale României cu foștii președinți? Și Băsescu a spus: Dom’le, zice, eu am alte păreri decât ei.