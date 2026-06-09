Alchimia unui potențial guvern Eugen Tomac este complicată, apreciază cunoscutul jurnalist și analist politic Ion Cristoiu. În opinia invitatului lui Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!, dacă va fi învestit, Cabinetul Tomac va fi unul de orientare pro-ucraineană.

Cunoscutul gazetar a observat că, odată învestit, Guvernul condus de Eugen Tomac va dispune de o putere deosebită. Cu care este posibil să nu știe ce să facă. Singura certitudine, din perspectiva lui Cristoiu, este că acest Cabinet va susține Ucraina.

Scade susținerea Europei pentru Zelenski

„Știți care e povestea? Măcar dacă ar fi un om tare, ne-ar ajuta și pe noi puterea asta a lui. Eu i-aș spune Guvernului Tomac un guvern pro-ucrainean. Aici este cea mai mare problemă. Ați văzut că pe plan european, este o scădere uriașă față de ce face Zelenski. Deja (Rumen) Radev în Bulgaria a anunțat că nu mai dă arme. Dintre toate țările acestea, cea mai proastă a rămas România. Și păstrarea României care are graniță, vă spune orice general, cu granița asta poți să faci ce vrei de aici. NATO poate să trimită de aici și cămile, da? Există un interes fundamental…”

În acest context, invitatul a invocat și posibile negocieri în culise care au legătură cu jocurile geopolitice din zonă, de care românii nu au cum să știe.

De unde știți că Bolojan nu a început în culise să crâcnească? Ia să ne gândim, când a început criza? Bolojan nu prea părea de entuziasmul lui Grindeanu. Poate că sunt niște jocuri geopolitice care nouă ne scapă. Oricum, mai ucrainean decât Tomac nu mai e.

Ion Cristoiu a mai observat că Guvernul Tomac este indiscutabil un rezultat „al unei fărâmițări a partidelor, care a început odată cu scoaterea AUR”.

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