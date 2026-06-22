A fost stabilit calendarul de învestire a Guvernului Veștea, votul urmând să aibă loc diseară, la 21.30. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a declarat că, din perspectiva sa, al doilea premier desemnat de către Nicușor Dan va trece. Urmăriți integral ediția specială de duminică a emisiunii.

Cunoscutul realizator de la Antena 3, care va face parte din echipa Gândul, a oferit propriul pronostic cu privire la șansele guvernului Veștea de a fi validat în Parlament. Iată ce aduce nou programul de guvernare al lui Adrian Veștea față de cel al lui Bolojan.

Cred că, în preajma unor momente importante cum e ăsta, în clasa politică se salută în pas de defilare cu onor înspre dreapta, către cel care a dat direcția. Adică punct. Dacă mă întrebi pe mine, guvernul va trece. Și nu trebuie să treacă cu toate voturile tuturor partidelor. Poate să treacă cu vreo 20-30 de voturi de la rebelii din PNL, cu câteva voturi, 10-15 de la AUR…

Influența serviciilor persistă

Chestionat de jurnaliștii Ionuț Cristache și Marius Tucă dacă ne putem aștepta și la o influență a serviciilor secrete la această rundă de vot, Dumitrescu a confirmat, indicând că primul semnal a fost căderea guvernului Ilie Bolojan. Însă, este de luat în calcul și nemulțumirea unor părți externe, mai ales americanii.

Chiar crede cineva că se întâmplă altfel decât cu voința lor în România de vreo 20 și ceva de ani încoace sau cum? Serios, adică în momentele astea… Era clar că urmează o schimbare în momentul în care a picat, cu un scor extraordinar de mare, domnul Bolojan, 281 de voturi. Era clar că va urma un cutremur, se va schimba ceva. Adică ce se va schimba? Că Bolojan nu trebuie să mai rămână acolo, asta era absolut clar. Au fost și niște lucruri care au inflamat niște cancelarii probabil. Vă reamintesc de SAFE și de reacția companiei americane care construiește și colaborează cu Piranha.