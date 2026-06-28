Prima pagină » Auto » Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România

Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România

Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Piața auto din Europa a devenit polul mașinilor chinezești. Mărcile auto chinezești își extind rapid prezența pe piețele europene, iar România se numără printre țările în care această expansiune este tot mai vizibilă. Evoluția este favorizată și de prezența mai redusă a unor producători europeni pe anumite segmente.

Mărcile auto chinezești au depășit în luna mai pragul de 10% din piața auto, potrivit datelor privind înmatriculările. Cele mai puternice grupuri sunt MG, BYD, Chery și Geely. MG și BYD au înregistrat cele mai multe vânzări, iar grupul Chery urcă pe primul loc dacă sunt incluse și mărcile Omoda și Jaecoo.

Piața auto din Europa a devenit polul mașinilor chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă în România, deși industria are un dezechilibru major

Piața auto din Europa a devenit polul mașinilor chinezești

În primele cinci luni ale anului, BYD și Chery au fost aproape la egalitate în clasamentul mărcilor chinezești din România. Lider de clasament ar fi BYD, cu 1.646 de mașini înmatriculate, ceea ce ar însemna 3,34% din piață. MG ocupă locul al treilea după numărul de înmatriculări. Dacă sunt incluse și mărcile Omoda și Jaecoo, grupul Chery devine liderul pieței. Evoluția vânzărilor reflectă și investițiile făcute în promovare și dezvoltarea rețelelor comerciale.

Comparativ cu alte piețe europene, mărcile auto chinezești avansează mai rapid în România. Evoluția are loc în contextul dezechilibrelor din piața auto și al incertitudinilor privind Programul Rabla.

Ce se întâmplă cu marca Dacia

Chery are o prezență redusă pe marile piețe europene, însă în România a depășit o cotă de piață de 3%. Marca MG rămâne pe poziții în Marea Britanie, dar România ocupă locul al doilea în Europa pentru cota de piață a mărcii (4,2%). Piața locală a depășit inclusiv Spania, una dintre primele țări europene în care MG s-a dezvoltat, arată Profit.

În România, deschiderea este tot mai mare față de mărcile chinezești, iar clienții sunt atrași nu doar de tehnologiile noi, ci și de prețurile competitive. Altfel, potrivit datelor din acest an, producătorii japonezi, cu excepția Toyota, pierd cotă de piață, cele mai mari scăderi fiind înregistrate de Suzuki, Mazda și Honda. Kia și Hyundai formează a doua categorie afectată. Ambele mărci sunt importate de companii care distribuie și branduri chinezești, ceea ce influențează dinamica vânzărilor.

Dacia reprezintă a treia categorie afectată. Chiar dacă Dacia nu concurează direct pe toate segmentele cu mărcile chinezești, unele modele sunt influențate de alternative similare și mai bine echipate la prețuri competitive.

Situația în România și în alte state UE

Piața auto din Europa a crescut cu 4% în primele 5 luni din 2026, în ciuda contextului geopolitic și economic dificil. În total, au fost înmatriculate aproape 4,75 milioane de mașini noi în UE. Totuși, România este singura țară mare care a raportat o scădere semnificativă, de circa 10%.

Cererea a fost susținută de modelele electrificate, în special de mașinile hybrid, care rămân cele mai populare în UE. Mașinile electrice ai continuat să câștige popularitate, arată ACEA.

Germania a înregistrat cele mai multe mașini noi în primele 5 luni din 2026, urmată de Italia și Franța. La nivelul creșterilor procentuale, Estonia conduce clasamentul, urmată de Malta și Slovenia, toate cu evoluții semnificative ale pieței auto. La polul opus se află Cipru.

România a fost printre puținele piețe auto europene în scădere în primele 5 luni din 2026. Vânzările de mașini noi au scăzut cu peste 10%, până la circa 48.700 de unități, în timp ce Bulgaria și Ungaria au înregistrat creșteri ale pieței auto. Segmentul electric a crescut puternic în România, în timp ce înmatriculările de mașini pe benzină și diesel au scăzut semnificativ.

Sursă foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Canicula aduce restricții pentru șoferi. Cele 16 județe din România în care s-au instituit măsuri. Care sunt excepțiile
17:41
Canicula aduce restricții pentru șoferi. Cele 16 județe din România în care s-au instituit măsuri. Care sunt excepțiile
TRANSPORTURI CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă
15:26, 26 Jun 2026
CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă
AUTO Cum încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR, potrivit presei maghiare. Ce riscă aceștia și cum funcționează sistemul
11:39, 25 Jun 2026
Cum încearcă unii șoferi români să păcălească radarele e-SIGUR, potrivit presei maghiare. Ce riscă aceștia și cum funcționează sistemul
AUTO Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Ce trebuie să știe șoferii români
08:33, 24 Jun 2026
Adio, limită de viteză de 130 km/h pe autostrăzi. Ce trebuie să știe șoferii români
AUTO Cât te costă să îți vinzi mașina în 2026: Taxe ascunse, acte necesare si regulile noi de la ANAF și Direcția Fiscală
00:01, 20 Jun 2026
Cât te costă să îți vinzi mașina în 2026: Taxe ascunse, acte necesare si regulile noi de la ANAF și Direcția Fiscală
AUTO Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto
16:22, 19 Jun 2026
Marius Băcilă vine la „Podcast cu Prioritate” #104 by ProMotor. Discuții despre siguranța pe motocicletă, tehnici de pilotaj, mituri din lumea moto
Mediafax
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
Digi24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Ceaiul care era folosit ca monedă de schimb. Povestea cărămizilor de ceai din Asia Centrală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:55
Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
REACȚIE Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
18:38
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
VIDEO Imagini teribiliste din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă din picioare în timp ce mașina era în mers
18:37
Imagini teribiliste din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă din picioare în timp ce mașina era în mers
EVENIMENT Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
18:32
Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
INEDIT Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate
18:27
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
17:36
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt

Cele mai noi

Trimite acest link pe