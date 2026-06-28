Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România

Piața auto din Europa a devenit polul mașinilor chinezești. Mărcile auto chinezești își extind rapid prezența pe piețele europene, iar România se numără printre țările în care această expansiune este tot mai vizibilă. Evoluția este favorizată și de prezența mai redusă a unor producători europeni pe anumite segmente.

Mărcile auto chinezești au depășit în luna mai pragul de 10% din piața auto, potrivit datelor privind înmatriculările. Cele mai puternice grupuri sunt MG, BYD, Chery și Geely. MG și BYD au înregistrat cele mai multe vânzări, iar grupul Chery urcă pe primul loc dacă sunt incluse și mărcile Omoda și Jaecoo.

În primele cinci luni ale anului, BYD și Chery au fost aproape la egalitate în clasamentul mărcilor chinezești din România. Lider de clasament ar fi BYD, cu 1.646 de mașini înmatriculate, ceea ce ar însemna 3,34% din piață. MG ocupă locul al treilea după numărul de înmatriculări. Dacă sunt incluse și mărcile Omoda și Jaecoo, grupul Chery devine liderul pieței. Evoluția vânzărilor reflectă și investițiile făcute în promovare și dezvoltarea rețelelor comerciale.

Comparativ cu alte piețe europene, mărcile auto chinezești avansează mai rapid în România. Evoluția are loc în contextul dezechilibrelor din piața auto și al incertitudinilor privind Programul Rabla.

Ce se întâmplă cu marca Dacia

Chery are o prezență redusă pe marile piețe europene, însă în România a depășit o cotă de piață de 3%. Marca MG rămâne pe poziții în Marea Britanie, dar România ocupă locul al doilea în Europa pentru cota de piață a mărcii (4,2%). Piața locală a depășit inclusiv Spania, una dintre primele țări europene în care MG s-a dezvoltat, arată Profit.

În România, deschiderea este tot mai mare față de mărcile chinezești, iar clienții sunt atrași nu doar de tehnologiile noi, ci și de prețurile competitive. Altfel, potrivit datelor din acest an, producătorii japonezi, cu excepția Toyota, pierd cotă de piață, cele mai mari scăderi fiind înregistrate de Suzuki, Mazda și Honda. Kia și Hyundai formează a doua categorie afectată. Ambele mărci sunt importate de companii care distribuie și branduri chinezești, ceea ce influențează dinamica vânzărilor.

Dacia reprezintă a treia categorie afectată. Chiar dacă Dacia nu concurează direct pe toate segmentele cu mărcile chinezești, unele modele sunt influențate de alternative similare și mai bine echipate la prețuri competitive.

Situația în România și în alte state UE

Piața auto din Europa a crescut cu 4% în primele 5 luni din 2026, în ciuda contextului geopolitic și economic dificil. În total, au fost înmatriculate aproape 4,75 milioane de mașini noi în UE. Totuși, România este singura țară mare care a raportat o scădere semnificativă, de circa 10%.

Cererea a fost susținută de modelele electrificate, în special de mașinile hybrid, care rămân cele mai populare în UE. Mașinile electrice ai continuat să câștige popularitate, arată ACEA.

Germania a înregistrat cele mai multe mașini noi în primele 5 luni din 2026, urmată de Italia și Franța. La nivelul creșterilor procentuale, Estonia conduce clasamentul, urmată de Malta și Slovenia, toate cu evoluții semnificative ale pieței auto. La polul opus se află Cipru.

România a fost printre puținele piețe auto europene în scădere în primele 5 luni din 2026. Vânzările de mașini noi au scăzut cu peste 10%, până la circa 48.700 de unități, în timp ce Bulgaria și Ungaria au înregistrat creșteri ale pieței auto. Segmentul electric a crescut puternic în România, în timp ce înmatriculările de mașini pe benzină și diesel au scăzut semnificativ.

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