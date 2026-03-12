Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”

Piața auto din România este într-o continuă schimbare, remarcă Ziarul de Iași. Pe site-urile de specialitate din Copou au început să se vândă mașini chinezești second hand. Iată cât costă un astfel de autoturism.

În februarie 2025, în Iași au intrat oficial în circulație cinci autoturisme chinezești, ca mașini la mâna a doua.

Ce mașini din China se vând

Chiar dacă sunt cifre încă mici, ele arată că primii cumpărătorii încep, deja, să vândă aceste mașini, iar piața prinde contur.

Datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că, la nivelul județului Iași, s-au înmatriculat în total 184 autoturisme noi, dintre care 22 aparțineau unor mărci chinezești. Vorbim despre o pondere de 12% din total.

Brandurile din China au început să ia fața unor producători tradiționali pe segmentul de autoturisme noi. Dar, acum, sunt prezente și la anunțurile de vânzări second hand. Mărci precum BYD, Geely sau Chery au început să invadeze Europa cu modelele lor, aceste companii reușind să schimbe percepția despre industria auto chineză.

