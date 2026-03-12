Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”

Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”

12 mart. 2026, 12:35, Actualitate
Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești

Piața auto din România este într-o continuă schimbare, remarcă Ziarul de Iași. Pe site-urile de specialitate din Copou au început să se vândă mașini chinezești second hand. Iată cât costă un astfel de autoturism.

În februarie 2025, în Iași au intrat oficial în circulație cinci autoturisme chinezești, ca mașini la mâna a doua.

Ce mașini din China se vând

Chiar dacă sunt cifre încă mici, ele arată că primii cumpărătorii încep, deja, să vândă aceste mașini, iar piața prinde contur.

Datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că, la nivelul județului Iași, s-au înmatriculat în total 184 autoturisme noi, dintre care 22 aparțineau unor mărci chinezești. Vorbim despre o pondere de 12% din total.

Brandurile din China au început să ia fața unor producători tradiționali pe segmentul de autoturisme noi. Dar, acum, sunt prezente și la anunțurile de vânzări second hand. Mărci precum  BYD, Geely sau Chery au început să invadeze Europa cu modelele lor, aceste companii reușind să schimbe percepția despre industria auto chineză.

Citește aici despre mărcile din China care au ajuns și la Iași.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Sondaj INSCOP: Jumătate dintre români vor ca țara să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite
12:37
Sondaj INSCOP: Jumătate dintre români vor ca țara să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite
IMOBILIARE Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
11:56
Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
11:48
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
11:21
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
FLASH NEWS Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
11:20
Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
SPORT Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
11:11
Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Aproape o treime dintre americani cred că lumea se va sfârși în timpul vieții lor
REACȚIE Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
12:36
Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
ULTIMA ORĂ PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
12:34
PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
AUTO (P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
12:27
(P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
CONTROVERSĂ În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
12:10
În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
CONTROVERSĂ Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
11:52
Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
ECONOMIE Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”
11:50
Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe