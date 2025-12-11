BANC | Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă

Mediafax
Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă. După ce iese pe ușă, farmacistul aleargă după el:
– Domnule Bulă, domnule Bulă!
– Ce s-a întâmplat?!
– În loc să vă dau bicarbonat de sodiu, v-am dat cianură de potasiu.
– Și care este diferența?!
– Mai trebuie să-mi dați 25 de lei.
Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?”
La o maternitate din Paris, câștiva bărbați îi privesc pe bebeluși printr-un geam despărțitor. Printre tați se afșă și un șeic.
Curios, unul dintre bărbați îl întreabă:
– Care e al dumneavoastră?