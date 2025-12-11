BANC | Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă

Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă. După ce iese pe ușă, farmacistul aleargă după el:

– Domnule Bulă, domnule Bulă!

– Ce s-a întâmplat?!

– În loc să vă dau bicarbonat de sodiu, v-am dat cianură de potasiu.

– Și care este diferența?!

– Mai trebuie să-mi dați 25 de lei.