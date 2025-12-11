Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă

11 dec. 2025, 15:55, Bancuri
Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă. După ce iese pe ușă, farmacistul aleargă după el:

– Domnule Bulă, domnule Bulă!
– Ce s-a întâmplat?!
– În loc să vă dau bicarbonat de sodiu, v-am dat cianură de potasiu.
– Și care este diferența?!
– Mai trebuie să-mi dați 25 de lei.

