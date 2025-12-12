Ministrul Transporturilor anunță că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anuțat într-o postare pe Facebook că începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Contractele de proiectare și execuție pentru loturile 1C Sărățeni-Joseni și 1D Joseni-Ditrău au o valoare de aproape 6 miliarde de lei.

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat la finalul lunii noiembrie contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni – Joseni și 1D Joseni – Ditrău, de pe Autostrada Unirii A8. Valoarea primului contract de proiectare și execuție pentru lotul 1C Sărățeni – Joseni cu o lungime de 32,4 kilometri este de aproape 5 miliarde de lei, cu o durată de realizare de 54 de luni. Al doilea contract semnat este pentru lotul 1D Joseni – Ditrău cu o lungime de 14,4 kilometri și o valoare de 820 milioane de lei, cu o durată de realizare de 34 de luni.

Ministrul Transporturilor spune că pentru toți cei 116 kilometri, reprezentând cele patru loturi montane dintre Sărățeni, județul Mureș și Pipirig, județul Neamț ale Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț sunt stabilite termenele de începere după cum urmează :