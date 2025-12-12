Prima pagină » Sănătate » A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație

A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație

12 dec. 2025, 14:23, Sănătate
A fost confirmat al doilea caz de lepră în România. Ce spune Ministrul Sănătății despre situație

Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat, vineri, că un al doilea caz de lepră a fost confirmat. Vestea vine după ce joi, 11 decembrie, a fost confirmat primul caz, după 44 de ani.

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj

În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, și alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025”, anunță DSP Cluj.

Instituția mai anunță că pentru cazurile confirmate a fost început deja tratamentul specific OMS pentru lepră. În conformitate cu protocoalele internaționale, după inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție.

Au fost luate mai multe măsuri epidemiologice. DSP Cluj a dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc: dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate; verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală; intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii; extinderea anchetei epidemiologice. DSP Cluj mai menționează că în prezent, riscul pentru populația generală rămâne scăzut.

Ce spune Ministrul Sănătății despre situație

(Clienţi salonului n.r. ) nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă„,a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru Digi24.

Rogobete a menționat că transmiterea bolii necesită un contact prelungit. „Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală”, a punctat acesta.

Acesta a transmis că activitatea salonului a fost suspendată temporar, însă la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal. „În salon au fost luate, la indicaţiile Inspecţiei Sanitare de Stat, absolut toate măsurile specifice pentru dezinfecţie, deci nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să înţeleagă acest lucru„, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Cele mai noi