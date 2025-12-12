Ucraina va primi arme în valoare de 5 miliarde de dolari din Statele Unite, până la finalul anului. De ce țări sunt finanțate

Ucraina va primi arme în valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari din stocurile SUA, prin intermediul programului PURL. Acest lucru se va întâmpla până la finalul anului, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, într-un interviu acordat publicației Suspilne. Livrările de arme includ sisteme de apărare aeriană, muniții și piese de schimb critice.

Porivit acesteia, mecanismul PURL acoperă în prezent cele mai urgente nevoi ale Ucrainei, iar majoritatea sistemelor de apărare aeriană care ajung în țară vin prin intermediul acestui program.

Radmila Šekerinska a explicat că livrările sunt gestionate prin intermediul centrelor logistice din Polonia și România, cu finanțare asigurată de aliații europeni și Canada. Sursa citată menționează că Australia și Noua Zeelandă s-au alăturat recent inițiativei.

Ea a adăugat că, în ciuda acestei asistențe, Ucraina are nevoie în continuare de capacități suplimentare de apărare aeriană, iar țările NATO își intensifică producția de apărare pentru a aborda acest deficit.

Ce este programul PURL

Pe 14 iulie 2025, Statele Unite și NATO au lansat programul intitulat „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL – Priority Ukraine Requirements List), care prevede furnizarea de arme americane către Ucraina, finanțate de țările europene. Kievul poate primi astfel sisteme de apărare aeriană, rachete și muniții.

Finanțarea a fost deja alocată pentru program de către Danemarca (aproximativ 580 de milioane de coroane daneze), Suedia (275 de milioane de dolari), Norvegia (135 de milioane de dolari), Olanda (500 de milioane de euro) și Germania.

În septembrie, primele transporturi de echipament militar în cadrul PURL au ajuns în Ucraina, urmând să fie livrate și altele.

După cum a declarat recent ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, 21 de țări s-au alăturat programului PURL, în cadrul căruia țările NATO achiziționează arme americane pentru Ucraina.

