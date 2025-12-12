Prima pagină » Evenimente » Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM

Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM

Rene Pârșan
12 dec. 2025, 14:12, Evenimente
Stă să plouă cu stele. Spectacolul astronomic incendiar al lunii decembrie vizibil ACUM

Geminidele, un spectacol fascinant de stele căzătoare, are loc în aceste zile, când Pământul trece printr-o zonă în care se află cantități mari de praf lăsate de asteroidul activ (3200) Phaethon. La contactul cu atmosfera, particulele de praf vor aprinde (ioniza) gazul atmosferic, lăsând o dâră luminoasă pe cer: steaua căzătoare, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Majoritatea stelelor căzătoare par a veni din constelația Gemini (Gemenii), acesta fiind motivul pentru care se numesc „Geminide”. În 2025, fenomenul va atinge apogeul în noaptea de 13 spre 14 decembrie, când activitatea meteorică va fi cea mai intensă.

Fenomenul poate fi mai ușor de observat cu ochiul liber decât alte evenimente astronomic și rămâne vizibil timp de câteva secunde.

„Meteorii Geminide au ceva deosebit: sunt mai lenți decât alți meteori și foarte luminoși. Astfel vor apărea bolizi (meteori foarte strălucitori), care se vor deplasa lent printre stele. Stelele căzătoare se observă fără instrument astronomic. Trebuie doar să priviți pe cer”, spun astronomii.

Condiții optime de observare

În 2025, maximul curentului cade pe 14 decembrie, în timpul zilei. În România se pot vedea în nopțile dinainte și după maxim, adică nopțile de 13 spre 14 și 14 spre 15 decembrie. Deoarece Luna răsare mult după miezul nopții și este iluminată 30% sunt condiții foarte bune de observare a meteorilor.

În noaptea de 13 spre 14 decembrie vom vedea panta ascendentă a activității de maxim a curentului, în noaptea următoare, perioada de maxim, iar în cealaltă, panta descendentă.

Șansele sunt să se poată vedea minimum 40-50 de stele căzătoare pe oră. Observațiile trebuie făcute după miezul nopții până dimineața în toate serile, arată astronomii.

În timpul maximului se pot vedea maximum 120 de stele căzătoare pe oră, dacă observați din afara orașelor mari. În mod normal se văd mai puțin de jumătate din numărul prognozat de meteori.

