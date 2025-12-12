Prima pagină » Justiție » Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților

Laura Codruța Kovesi intervine în sprijinul magistraților care denunță presiuni în justiție: „Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluiri”. Șefa EPPO a semnat și memoriul magistraților

12 dec. 2025, 14:02, Justiție
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA, a reacționat în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Aceasta și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii. Șefa EPPO a semnat, de altfel, și apelul magistraților.

Șefa Parchetului European a invocat și procesul pe care l-a câștigat la CEDO și care a consfințit sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public reprezintă o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod clar că magistrații se bucură de libertatea de exprimare atunci când semnalează disfuncționalități instituționale grave sau abuzuri care afectează funcționarea sistemului de justiție. În cauza Kövesi c. României, Curtea a reținut sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest principiu nu este unul personal, ci unul universal, aplicabil tuturor magistraților care acționează cu bună-credință.

În calitate de Procuror-șef european, doresc îmi exprim îngrijorarea cu privire la recentele dezvăluiri care afectează independența și reputația magistraturii din România. Ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare pentru mine, venind din România și având o experiență personală cu o situație similară în urmă cu doar câțiva ani, este reacția autorităților responsabile la aceste dezvăluiri. Aplicarea de sancțiuni disciplinare judecătorilor și procurorilor care iau poziție împotriva abuzurilor din interiorul propriului corp profesional nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii, având ca scop reducerea la tăcere a unei critici legitime și profund necesare.

În locul unor măsuri represive împotriva judecătorilor și procurorilor care au semnalat abuzuri, autoritățile competente ar trebui se concentreze asupra fondului acestor critici, prin stabilirea faptelor și definirea unor măsuri corective adecvate, pe această bază. Aceasta este singura cale de a proteja credibilitatea instituțiilor în ochii cetățenilor unui stat democratic”, a spus Laura Codruța Kovesi pentru G4Media.

Șefa EPPO a semnat și apelul magistraților care s-au solidarizat cu colegii lor care au denunțat presiunile din sistemul de justiție. Lansat de judecătoarea Sorina Marinaș, memoriul are acum aproximativ 500 de semnatari, judecători sau procurori.

Cele mai noi