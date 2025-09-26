BANC | Parola de la laptopul lui Bulă

Weekendul se apropie, iar GÂNDUL.ro vă livrează ultimul banc pentru a încheia săptămâna de lucru cu un zâmbet pe buze și cu buna dispoziție.

– Bubulino, tu ai parolat laptopul?

– Da, Bulă!

– Și ce parolă ai pus?

– Data nunții noastre.

– Îmi iau alt laptop.

Să râdem în continuare:

Bulă, Bubulina și hoțul nocturn

– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.

– Și ce s-a întâmplat, Bulă?

– Hoțul este la spital, acum.

– Cum așa? – Continuarea AICI

„Dorim să vă facem o ofertă pentru internet”

– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!

– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!

– Scuzați-mă, dar ce furnizor de internet aveți acum??? – Continuarea AICI

„Logic vorbind, am o soție fidelă”

– Iubito, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală… deci, logic vorbind, am o soție fidelă! – Continuarea AICI

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției: – Continuarea AICI

Banc | „Ce ai pățit la ochi?”

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: … — Continuarea aici

Autorul recomandă: