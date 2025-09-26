BANC | Parola de la laptopul lui Bulă

Weekendul se apropie, iar GÂNDUL.ro vă livrează ultimul banc pentru a încheia săptămâna de lucru cu un zâmbet pe buze și cu buna dispoziție.
– Bubulino, tu ai parolat laptopul?
– Da, Bulă!
– Și ce parolă ai pus?
– Data nunții noastre.
– Îmi iau alt laptop.
Să râdem în continuare:
– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.
– Și ce s-a întâmplat, Bulă?
– Hoțul este la spital, acum.
– Cum așa?
– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!
– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!
– Scuzați-mă, dar ce furnizor de internet aveți acum???
– Iubito, toți colegii mei și-au prins soțiile că îi înșală… deci, logic vorbind, am o soție fidelă!
Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției: – Continuarea AICI
– Ce ai pățit la ochi?
– M-a lovit nevasta.
– De ce?
– I-am vorbit cu „tu”.
– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?
– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: