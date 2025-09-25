Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și hoțul nocturn

BANC | Bulă, Bubulina și hoțul nocturn

25 sept. 2025, 18:15, Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și hoțul nocturn

Citește acest banc și află ce a pățit un hoț nocturn, intrat în casa familiei Bula & Bubulina. Și totul din cauza unei confuzii.

– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.
– Și ce s-a întâmplat, Bulă?
– Hoțul este la spital, acum.
– Cum așa?
– Păi, Bubulina a crezut că sunt eu și mă întorc beat de la cârciumă.

Să râdem în continuare:

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției: – Continuarea AICI.

Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:
– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.
Soțul îi răspunde: – Continuarea AICI 

„Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta”

Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:
– Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.
El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza. – Continuarea AICI 

Bulă, Dunărea și Mississippi

– Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

– Mississipi, doamna profesoară. – Continuarea AICI 

„Iubitule, am slăbit 3 kilograme!”

– Iubitule, am slăbit 3 kilograme.
– Din cât? – Continuarea AICI 

Citește și alte bancuri:

Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
DIVERTIS aduce din nou râsul pe scenă: „Anatomia comediei” revine la ARCUB Gabroveni!
ULTIMA ORĂ Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
18:05
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
ACTUALITATE Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
18:04
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
ACTUALITATE MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
17:53
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
17:36
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
ACTUALITATE Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
17:23
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”