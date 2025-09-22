Bancul de luni | Când ești mic

Bancul de luni. Bancul de luni are în centrul atenției o zicală importantă pentru toți oamenii.

”Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”

Alte bancuri:

Roșia cu pateul din frigider stau de vorbă:

– De ce nu dormi?

– Nu pot, sunt entuziasmată!

– De unde entuziasmul ăsta?

– Mâine plecăm la…

Citește continuarea aici

Bancul de luni: Meseriile și Bulă

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

– Tata e inginer, zice Gheorghe.

– Tata e mecanic, zice Ionel.

– Tata e șef, zice Bulă.

– Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

– Are 500 de oameni sub el.

– Cu ce se ocupă deci?

– Taie …

Citește continuarea aici

Bancul cu vecinul

– Salut, vecine, te-ai însurat?

– Salut, nu vecine, de ce întrebi?

– Te-am auzit că ai zis „Iubire, a venit pizza”.

– Am zis așa ca să nu creadă băiatul ăla de la delivery că…

Citește continuarea aici

Bulă la ora de desen

– Bulă, ce ai desenat aici?

– O vacă în iarbă, domn‘ profesor.

– Păi și unde e iarba?

– A mâncat-o vaca, domn‘ profesor.

– Bine, bine, dar vaca unde este?

– Păi vaca a plecat, după ce…

Citește continuarea aici

Bancul cu medicul veterinar

– Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?

– Sunt medic veterinar.

– Woooow, super, vreau să îmi iau un cățel, dar cum nu prea stau pe acasă, nu prea am timp să mă ocup de el…

– Vreau unul mic, să mănânce puțin spre deloc, că e scumpă mâncarea de căței, deci ce cățel îmi recomanzi?

– Un…

Citește continuarea aici

BANC | Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră

Dacă e vineri, atunci e vremea să ne delectăm cu un nou banc savuros. „Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră”. Spor la râs!

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.

– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că… Citește continuarea aici