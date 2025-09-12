Prima pagină » Bancuri » BANCUL de vineri | Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră

BANCUL de vineri | Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră

Denis Andrei
12 sept. 2025, Bancuri
BANCUL de vineri | Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră
Dacă e vineri, atunci e vremea să ne delectăm cu un nou banc savuros. „Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră”. Spor la râs!

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.

– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.

A doua zi apare și el tot rupt de somn:

– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.

Cel care nu dormise cu Vasile zice:

– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.

Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:

– Cum ai reușit să dormi?

– Simplu. Aseară, înainte de a ne băga în pat mi-am făcut curaj, l-am luat pe Vasile în brațe, l-am mângâiat pe fund și i-am făcut cu ochiul. De frică n-a închis un ochi toată noaptea. Și acum e treaz în fotoliu.

Alte bancuri haioase

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.

Bulă are bicicletă nouă. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți!

