Bancul de miercuri | „Mi-au spart parola de la laptop”

Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”:
– Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu!
– Păi, care era parola ta?
-Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea.
-Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta?
-1234
-Alo, bună ziua! SPITALUL? Puteți să-mi spuneți cum se simte Prisecaru Adrian???
-Ce salon?
-109!
-Așteptați un moment (…). Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteți rudă cu pacientul? – Continuarea AICI
Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam și Eva.
Englezul:
– Au fost cu siguranță englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!
Francezul:
– Nu, ei au fost cu siguranță francezi – numai o franțuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!
Chinezul:
– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranță chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul! – Continuarea AICI
În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție:
-„Aici odihnește cel mai faimos jucător de alba-neagra din Egipt”.
Pe cel de-al doilea altă inscripție: – Continuarea AICI
Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.
– Care, Bulă?
– Semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!
Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici: – Continuarea AICI
