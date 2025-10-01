Prima pagină » Bancuri » Bancul de miercuri | „Mi-au spart parola de la laptop”

Bancul de miercuri | „Mi-au spart parola de la laptop”

01 oct. 2025, 07:12, Bancuri
Bancul de miercuri |

Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”:

– Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu!

– Păi, care era parola ta?

-Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea.

-Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta?

-1234

Alo, bună ziua! SPITALUL

-Alo, bună ziua! SPITALUL? Puteți să-mi  spuneți cum se simte Prisecaru Adrian???

-Ce salon?

-109!

-Așteptați un moment (…). Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteți rudă cu pacientul? – Continuarea AICI 

Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români?

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:

– Au fost cu siguranță englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranță francezi – numai o franțuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranță chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul! – Continuarea AICI 

Descoperirea din Egipt

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție:

-„Aici odihnește cel mai faimos jucător de alba-neagra din Egipt”.

Pe cel de-al doilea altă inscripție: – Continuarea AICI 

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.
– Care, Bulă?
– Semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!
Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici: – Continuarea AICI 

Autorul recomandă: BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”

Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile. Unde se aplică măsura
Evz.ro
Octombrie vine cu surprize. Zodiile își găsesc ziua norocoasă
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cum a ajuns Ion Creangă scriitor după ce a fost răspopit şi nevasta l-a părăsit pentru un călugăr
ANALIZĂ Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică
07:30
Subiectul presant al reuniunii UE de la Copenhaga, la care participă și Nicușor Dan/ De ce a fixat PUTIN ținta pe Marea Baltică
ACTUALITATE 1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $
07:15
1 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Catrinel Menghia împlinește 40 de ani, André Rieu 76/ Primul automobil de serie, Ford Model T, este vândut cu 825 $
EXCLUSIV Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!”
07:00
Hoții români care au comis „jaful secolului” în Olanda îl dau în judecată pe Cristian Mungiu. „Din scenariu lipsește Cătălin Botezatu!”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Bolojan ne-a mai dat o veste bună – Comisia europeană ne lasă să ne ÎMPRUMUTĂM și mai mult”
23:40
Victor Ponta: „Bolojan ne-a mai dat o veste bună – Comisia europeană ne lasă să ne ÎMPRUMUTĂM și mai mult”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Când am intrat în UE nu ni s-a spus că nu mai putem să VOTĂM cu cine vrem noi”
23:20
Victor Ponta: „Când am intrat în UE nu ni s-a spus că nu mai putem să VOTĂM cu cine vrem noi”
VIDEO Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Mai este de lucru la ROMSILVA, următoarea instituție este Apele Române”. Ce spune despre Delta Dunării
23:07
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Mai este de lucru la ROMSILVA, următoarea instituție este Apele Române”. Ce spune despre Delta Dunării