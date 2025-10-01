Bancul de miercuri | „Mi-au spart parola de la laptop”

Bancul de miercuri: Cineva se plânge de un atac „cibernetic”:

– Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe laptopul meu!

– Păi, care era parola ta?

-Anul de canonizare al Sfântului Dominic de către Papa Grigore al IX-lea.

-Uauuuu! Foarte tare. Și în ce an a fost asta?

-1234

Alo, bună ziua! SPITALUL

-Alo, bună ziua! SPITALUL? Puteți să-mi spuneți cum se simte Prisecaru Adrian???

-Ce salon?

-109!

-Așteptați un moment (…). Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteți rudă cu pacientul? – Continuarea AICI

Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români?

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:

– Au fost cu siguranță englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranță francezi – numai o franțuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranță chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul! – Continuarea AICI

Descoperirea din Egipt

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție:

-„Aici odihnește cel mai faimos jucător de alba-neagra din Egipt”.

Pe cel de-al doilea altă inscripție: – Continuarea AICI

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici: – Continuarea AICI

Autorul recomandă: BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”