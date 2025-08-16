Prima pagină » Bancuri » Bancul de sâmbătă | Bulă și știucile

16 aug. 2025, 09:15, Bancuri
În prima zi de weekend, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze dimineața. Mersul la pește nu este întotdeauna ce pare a fi, mai ales că nu știi niciodată ce se poate prinde.

– Bulă, mai știi ştiucile alea pe care le-ai prins asta vară, când ai fost la pescuit cu prietenul tău, Ștrulă?

– Sigur că da, Bubulino.

– Ei bine, una dintre ele tocmai a sunat să te anunţe că ai devenit tată!

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

BANC | „Ce ai pățit la ochi?”

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: … — Continuarea aici

